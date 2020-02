‘Chi non è istruito non dovrebbe votare’: Alba Parietti nella bufera, il web si divide

La showgirl Alba Parietti ospite a Stasera Italia ha sollevato un polverone per alcune affermazioni, il web insorge ma è stata equivocata o le cose stanno così? Ecco tutti i dettagli

La showgirl ospite durante la trasmissione di Rete4 Stasera Italia, ha partecipato al dibattito sulla situazione politica attuale.

Nello specifico l’argomento trattato era come si affrontano i temi politici attualmente, nell’era dell’avvento di internet ed in particolare dei social.

La Parietti che è sempre molto attiva sui social ha puntato il dito contro l’atteggiamento superficiale sia di chi si informa sia dei politici che secondo la showgirl sono da tempo fissati solo sulla ricerca del facile consenso.

Alba Parietti a quel punto lancia una bomba che solleva un polverone:

“Tra l’altro, non voglio offendere nessuno, finché una popolazione non ha adeguata istruzione non può essere in grado di votare in modo legittimo…”