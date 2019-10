Alba Parietti, lo straziante lutto dopo l’incidente stradale: il terribile post sui social

Alba Parietti il triste lutto, l’addio sui social ad una persona speciale. Il post straziante dopo la tragedia in famiglia

Alba Parietti la bellissima showgirl romana, è un icona di stile e una grandissima e bravissima opinionista in diversi salotti televisivi. La sua bellezza e il suo modo di esprimersi le hanno concesso un grande successo sopratutto in questi ultimi anni in diversi programmi TV.

Alba Parietti il triste ricordo sui social

La bella Alba Parietti come altre sue colleghe è molto attiva sui social, dove spesso finisce per inasprire polemiche. La showgirl infatti ha postato sui social la foto di una donna, un triste ricordo che non dimenticherà mai. La showgirl infatti sui social avrebbe ricordato la giovane e bellissima Luana, fidanzata del figlio Francesco, scomparsa purtroppo il 2006.

Alba ricorda infatti la giovane Luana morta quando era nel pieno della sua giovinezza, all’età di 25 anni, un incidente stradale la portò via da Francesco. La giovane, come racconta Alba, morì in un incidente stradale per evitare di prendere in pieno un giovane ciclista. La showgirl ricorda Luana con grande dolore, a cui era profondamente e sinceramente legata. La conduttrice con il cuore in mano, posta una foto della bellissima Luana dedicandole un piccolo pensiero:

“Era la notte tra il 17 e il 18 ottobre del 2006. Era il giorno del suo 25esimo compleanno. Era un giorno di festa, dove tu non ti aspetti una sorpresa del genere – ricorda Alba Parietti -. Rimarrai per sempre nel mio cuore per il tuo sorriso, per la tua dolce bellezza. Una ferita che io e Francesco non riusciamo a dimenticare”.

La Parietti e il triste ricordo sui social

Alba ha sorpreso i suoi fan con la foto della bellissima e dolcissima Luana. La stessa a distanza di 13 anni, ha voluto omaggiare la sua scomparsa con una bellissima foto. Un ricordo che per Alba e per Francesco si fa fatica a dimenticare. Molte sono stati i messaggi di solidarietà e di conforto per Francesco e Alba sui social. La stessa Alba infatti non ha ancora dimenticato il dolce ricordo di Luana:

“In quei giorni ho conosciuto l’inferno. Quel senso di impotenza mi ha straziato nel profondo – continua -. Tutto sembrava così inutile, ma tu sarei sempre la ma bellissima Luana”

scrive con grande amarezza Alba Parietti.