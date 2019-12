Alba Parietti, il figlio emarginato dalla TV: ‘Vendo automobili’

Alba Pariett, il figlio Francesco Oppini è ormai lontano da anni dal mondo dello spettacolo. Ecco cosa fa oggi Fracesco Oppini

è una delle showgirl più amate e desiderata degli anni ’80. Il suo successo è dovuto proprio alla sua bellezza e alla sua estrema simpatia.

Alba e il figlio Francesco

Nonostante con gli anni abbia perso il ruolo nel Bagaglino, famoso programma televisivo, la bella Alba oggi è sempre presente in TV come opinionista di alcuni programmi televisivi e non solo, è anche molto discussa sui social.La bella showgirl però prima di essere showgirl e donna di successo, è mamma del suo splendido ragazzo Francesco Oppini. Il giovane non si vede spesso in TV, questo perché Francesco non ama particolarmente il mondo dello spettacolo.

Anche se non si direbbe Alba ìè una mamma molto apprensiva con suo figlio Francesco, spesso e volentieri però lo è un po troppo, come ha spesso confessato la showgirl in alcune interviste.

Chi è Francesco Oppini il figlio di Alba Parietti

La bella Alba come in molti sanno e come ha fatto sapere anche lei stessa è molto legata al figlio Francesco. Un amore che va al di la di ogni limite, un amore sconfinato per il figlio, forse a volte anche eccessivo. Ma l’amore di una mamma non è mai troppo, ma Francesco non apprezza molto le troppe attenzioni della mamma. Nonostante ciò i due si amano follemente, Francesco ama pochissimo il mondo dello spettacolo. il giovane infatti come ha raccontato in un intervista a Fabio Fazio vive una vita normalissima:

“Sono un normalissimo commerciante di automobili, sono rimasto un po’ fuori dal discorso televisivo”.

Ma in passato ha partecipato però ad un noto programma televisivo, parliamo appunto di La Fattoria, proprio perchè in quel periodo aveva bisogno di soldi.

Oggi però in molti non sanno che il giovane Francesco è un normalissimo commerciante di automobili. Al suo lavoro però Francesco alterna la partecipazione a Diretta Stadio, un hobby che ormai coltiva da tempo.