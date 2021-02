La showgirl ha comunicato la sua drammatica e inaspettata perdita tramite un post, che ha commosso tutti i suoi fan.

Alba Parietti è tornata sui social e lo ha fatto con un annuncio inaspettato, che ha lasciato letteralmente esterrefatti i suoi seguaci.

La showgirl e conduttrice ha scritto un post su Instagram, tramite il quale ha comunicato di essere stata colpita da una terribile perdita.

Alba Parietti è inconsolabile

La madre di Francesco Oppini è tra le opinioniste più attive dello spettacolo italiano. Viene spesso invitata in trasmissioni come Domenica Live e Live – Non è la d’Urso per esprimere il suo parere.

Con la sua carriera e la grande esperienza accumulata, la donna ha aumentato la dimensione del proprio fandom, che su Instagram consta addirittura di 417mila followers.

Ed è proprio questa la piattaforma che Alba Parietti ha scelto per fare un annuncio inaspettato, che ha stupito moltissimo i suoi seguaci.

La showgirl è stata colpita da una terribile perdita ed è inconsolabile. I fan si sono immediatamente stretti attorno alla conduttrice, ma a nulla sono servite le loro parole di conforto.

Alba dovrà metabolizzare il lutto o dovrà farlo da sola.

L’annuncio choc del lutto

Poche ore fa, Alba Parietti ha pubblicato uno scatto incredibile che ritrae una donna in compagnia della celebre Sophia Loren.

La donna in questione altri non è che Nori Corbucci, vedova del grandissimo regista e sceneggiatore Sergio Corbucci.

Nori era una scrittrice famosissima e una costumista cinematografica, molto amica di Alba Parietti.

Nori aveva scritto libri come Oltre l’idea, Fiabando, Il regista del mio cuore, Ciak, motore, azione, In viaggio con Marta.

Non ci rimane che stringerci al dolore di Alba Parietti e di chiunque amasse la grandissima Nori Corbucci!