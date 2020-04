Coronavirus, Alba Parietti in quarantena costretta a stare sempre chiusa in camera: la dolorosa riflessione sui social

View this post on Instagram

La convivenza con me stessa . Sinceramente pensavo di trovarmi peggio da sola con me, con i miei pensieri, con i miei ricordi , con le mie malinconie. In questi giorni nonostante la presenza di Francesco e Sally per evitare qualsiasi forma di contagio , essendo usciti a turno e avendo sentito parlare di asintomatici ,per ulteriore sicurezza ho vissuto , sempre chiusa in camera mia , tranne per mangiare . Mi sono scoperta , più forte , granitica , più tenera, più fragile , più spirituale , più curiosa degli altri. Non mi sono praticamente mai guardata allo specchio . Ho visto tanti film che avevo visto, letto tanti libri , studiato, mi sono iscritta a un corso d’inglese e oggi mi sono trovata a parlare in una lezione comunitaria con persone di cui sentivo solo la voce . Parlavano inglese male come me, ma chi con l’accento cinese, francese, italiano, rumeno , brasiliano ognuno sbagliava con il suo accento e si presentava. L’insegnante era sudafricano o almeno chiamava da lì. Io provavo a immaginare le facce, le loro vite , qualcuno parlava di coronavirus, altri asscoltavano , incuriositi , forse un po’ spaventati. Sembriamo profughi senza volto ma con la voglia di vivere , di conoscere. Come non vedenti , forse stiamo imparando a vedere oltre la nostra stanza con l’immaginazione. La voglia di ascoltare, mi piace ascoltare pochissimo parlare. Mi piace cucinare, vedere mio figlio e finalmente parlare senza litigare. Mi piace capire che potrei vivere così come Emily , perché anche mia madre viveva sola e viaggiava con il cuore e con l’immaginazione. Non mi serve molto per vivere , mi piace vivere comunque. La vita ti abitua e ci si abitua , si vede oltre solo se sai vedere la sofferenza, solo così apprezzi fino in fondo ciò che hai. L’ho sempre saputo che eravamo su una nave che affondava, in fondo non sono stupita , mi sono goduta tutta la vita anche il dolore l’ho vissuto sempre fino in fondo. Perché comunque sia senti che dentro quello che provi ti farà capire come trovarti oltre questa vita . Oltre la morte. Ci sono da anni . Da quando mia madre se ne è andata io sono un po’ di la . Per questo tutto mi attraversa e nulla mi stravolge. Sono il mio fantasma