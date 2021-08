Alba Parietti, una donna dal carattere forte che non le manda di certo a dire.

Poco fa ha criticato duramente la famosa giornalista sportiva.

Diletta Leotta ha festeggiato il suo 30esimo compleanno con un party da lei stessa organizzato.

Alla sua festa ha pagato delle donne per farle travestirle da lampadario, una scelta bizzarra che è stata duramente discussa sul web.

Le critiche indirizzate verso la giovane catanese sono state tantissime.

Molti utenti, infatti, hanno gridato allo scandalo, sottolineando il grave gesto.

La figura della donna “soprammobile” è davvero inaccettabile e sul web si è subito scatenata un’enorme bufera.

Ad intervenire sull’accaduto è stata proprio Alba Parietti che da un lato ha definito Diletta una bravissima professionista e una donna che deve avere il “diritto di presentarsi come vuole”, dall’altro l’ha criticata pesantemente.

La mamma di Francesco Oppini ha precisato che ognuno è libero di vestirsi come vuole, ma che “deve essere lei a metterci la faccia, a prendersi la responsabilità della sua scelta“.

Infatti, ha rivelato:

“Si vesta lei da candelabro, si presenti lei in quella dimensione. Non credo che a nessuna donna possa piacere o sembrare dignitoso – anche se pagata – partecipare a un festa vestita da soprammobile. A meno che sia una rappresentazione artistica. E questa non lo era. Era solo cattivo gusto”.

Inoltre, stiamo vivendo un periodo storico molto delicato.

In Afghanistan dove i talebani hanno ripreso il potere, i diritti delle donne sono pesantemente violati.

Per questo, ogni rappresentazione del mondo femminile, oggi più di ieri, “non può che essere guidato dal rispetto, da un invito alla dignità, dalla sorellanza”.

Alba Parietti ha aggiunto:

“Apra qualche giornale ogni tanto, accenda la televisione e cerchi di capire come tutti gli altri, ora più che mai, ogni singolo individuo, come canta Fiorella Mannoia, ‘ha la sua parte in questa grande scena. Un paralume in testa non è nulla di questo. Non fa neanche sorridere. È uno sfregio alle donne”.