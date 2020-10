Alba Parietti, lutto straziante poche ore fa: ‘La mia vita non sarà più la stessa’

Alba Parietti, lutto straziante poche ore fa: ‘La mia vita non sarà...

Grave lutto per Alba Parietti, lo straziante messaggio di addio al suo ex compagno: parole piene di dolore per Giuseppe Lanza di Scalea.

Un messaggio straziante, un dolore immenso, un grave lutto per Alba Parietti: in queste ore è venuto a mancare il suo ex compagno: il principe Giuseppe Lanza di Scalea, discendente di Ignazio e Franca Florio.

Lutto per Alba Parietti: addio a Giuseppe Lanza di Scalea

Un giorno pieno di dolore per Alba Parietti: si è spento il suo ex compagno, Giuseppe Lanza di Scalea. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa sui social proprio dalla showgirl torinese. I due sono stati legati sentimentalmente per diversi anni e, nonostante la loro storia d’amore sia giunta a capolinea, c’è sempre stato un bel rapporto.

Sul profilo Instagram della nota opinionista è apparso un commovente messaggio di addio che, nelle ore successive, ha deciso di cancellare.

Il messaggio di cordoglio sui social

I due sono stati insieme per sette lunghissimi anni. Per questo motivo, Alba Parietti ha voluto dedicargli un emozionante messaggio di addio sui social nel quale afferma che non dimenticherà mai i bellissimi momenti passati vissuti con lui:

“Mi hai sempre aiutato e sostenuto fino all’ultimo. Solo cose bellissime, solo ricordi meravigliosi”.

Pare inoltre che avesse anche un bellissimo rapporto con il figlio Francesco Oppini. Lei stessa scrive che ha sostenuto suo figlio nel momento più difficile della sua vite e nelle sue battaglie.

La perdita di una persona cara lascia un vuoto che nemmeno il tempo potrà mai colmare. A tal proposito, la showgirl torinese ammette che “La mia vita senza sapere che ci sei non sarà mai più la stessa”.

Numerosi i messaggi di cordoglio e di vicinanza per la showgirl.