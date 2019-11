Donna scomparsa trovata morta ad Alatri: ferita in testa e seminuda

Alatri: è stata trovata morta la donna scomparsa nel corso della mattinata. Il suo nome è Michela Rezza ed era trentenne.

Il ritrovamento è avvenuto ad Alatri, nei pressi del letto del fiume Cosa.

La scomparsa della donna era stata denunciata la mattina

Risale a poche ore fa il ritrovamento del cadavere di una giovane donna. Il corpo presentava una ferita alla testa ed era seminudo. Assenti i documenti. Per questo motivo, è stata particolarmente faticosa l’identificazione. Il cadavere della donna è stato ritrovato ad Alatri e, le indagini, hanno appurato si tratti di Michela Rezza, di cui era stata denunciata la sparizione al mattino. La causa della morte, probabilmente, è riconducibile ad una ferita che la donna presentava sopra il sopracciglio sinistro.

Indagini in corso

Il ritrovamento è avvenuto verso le 16:00 del pomeriggio di oggi, 7 novembre. Il letto del fiume ha fatto da tomba momentanea per la giovane donna che è stata trovata cadavere dietro un cespuglio. La zona precisa è la contrada Sant’Emidio di Alatri, non lontano dalla chiesa del paese. Ad indagare i Carabinieri che sono accorsi sul posto insieme a Vigili del Fuoco, ambulanze. Il pubblico ministero Vittorio Misti, della procura di Frosinone non ha tardato ad arrivare.