Alaska, il ghiacciaio Spencer cede di colpo – VIDEO

Sono molto forti le immagini di un video amatoriale di una gita in canoa di due escursionisti. Siamo in Alaska e possiamo vedere gli effetti del riscaldamento globale, quando un ghiacciaio cede di colpo, producendo un’onda anomala che travolge i due canoisti.

Quest’estate è stata tra le più calde degli ultimi anni ed ha destato molto scalpore un video dove si vedono gli effetti del riscaldamento globale, dato che un ghiacciaio cede di colpo in diretta. Anche l’Alaska è vittima di questo problema mondiale, non solo i nostri ghiacciai soffrono per le temperature eccessive. L’Alaska è salita alla ribalta per la moria di salmoni causata da un innalzamento delle temperature.

Spencer, il ghiacciaio cede di colpo: il video

Tra le cause del collasso del ghiacciaio Spencer nella penisola di Kenai, sicuramente abbiamo le temperature eccessive che creano dei fiumi che erodono il ghiaccio. I due escursionisti Andrew Hooper e Josh Bastyr stavano facendo un’escursione con i loro kayak filmando le bellezze naturali che li circondavano. Mai avrebbero immaginato d’assistere e riprendere il ghiacciaio cedere di colpo.

Entrambi vengono colpiti da un’onda anomala e non vengono per fortuna ribaltati. Hooper e Bastyr rimangono illesi, non smettono di filmare nonostante l’incidente. Le immagini del video sono impressionanti, mostrano come una grande parte del ghiacciaio collassa, crea l’onda e quando si calma, affonda rovinosamente.

Questo filmato è una testimonianza di come i ghiacciai siano in totale crisi, non solo quelli in alta quota. Il caldo di quest’ultima estate ha dato un duro colpo alla loro tenuta. Un’enorme struttura di ghiaccio, si sbriciola come se fosse fatta di cristallo. Il suo collasso ha creato un’onda anomala che ha quasi ucciso i due escursionisti. Questa disavventura ci dovrebbe far riflette sui danni che stiamo causando al nostro pianeta.