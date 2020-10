Ha un volto Giorgia, partner di Enock Barwuah. Durante la nona puntata del GF Vip 5, la dolce metà del gieffino si è palesata in tv, mostrandosi per prima volta al pubblico del reality show.

Colpo di scena clamoroso durante la nona puntata del Grande Fratello Vip 5. Nella seconda parte della serata, il conduttore Alfonso Signorini ha dedicato ampio spazio ad Enock Barwuah, fratello minore di Mario Balotelli.

Super Mario ha organizzato una piacevole sorpresa a suo fratello Enock. Attraverso un nuovo collegamento web con la casa del Grande Fratello Vip, il noto calciatore si è messo in contatto con il gieffino.

GF Vip 5, videochiamata a sorpresa per Enock

Dopo entusiasmanti saluti, Enock ha rivolto a suo fratello dei quesiti inerenti alla sua carriera. Mario Balotelli lo ha tranquillizzato sui suoi impegni calcistici e si è subito cimentato nella lettura di una lettera. Il mittente? La loro madre.

Super Mario ha riferito ad Enock che la madre e i fratelli lo seguono costantemente attraverso il live del GF Vip, ma non gradiscono vederlo arrabbiato. Al termine della lettera, il calciatore ha suggerito a suo fratello di non perdere mai il self control e di vivere l’esperienza come un gioco.

In seguito ha lasciato il collegamento video ad una persona speciale: Giorgia, la fidanzata del gieffino. Per la prima volta in assoluto, la dolce metà di Enock si è palesata in diretta mostrandosi al pubblico del Grande Fratello Vip. Queste sono state le sue parole:

“Ti ho visto un po’ arrabbiato, un po’ alterato ma stai facendo un percorso bellissimo. Stai rispettando quello che hai detto, sei te stesso e devi essere così sempre. Ti sei dimenticato di fare gli auguri a tua nipote che ha compiuto gli anni. Ci troviamo tutti i lunedì e i venerdì e ti guardiamo tutti insieme!”

Ma non è finita qui. Una sorpresa tira l’altra. In video appare anche Lucas Peracchi, ex tronista e caro amico di Enock. Lucas lo saluta rapidamente e lascia il collegamento a Mario, che conclude portando i saluti di sua figlia Pia.