‘Oggi so dove se n’è andata’: Al Bano, la drammatica verità su Ylenia a distanza di anni dalla scomparsa

Al Bano Carrisi parla di nuovo della scomparsa della figlia Ylenia: il cantante si sbilancia e racconta solo oggi alcuni dettagli davvero molto particolari

Il bravissimo cantante Al Bano Carrisi è uno dei cantanti più amati dell musica italiana. Il suo successo è arrivato quando era ancora molto giovane insieme al suo grande amore Romina Power. Entrambi erano molto innamorati, e dal loro amore è sono nate le loro amate figlie.

Al Bano Carrisi, la verità su Ylenia

Al Bano ha sempre cercato di evitare di parlare di sua figlia Ylenia. Come in molti sono a conoscenza, la giovanissima Ylenia,all’epoca scomparì nel nulla nel 1994 negli Stai Uniti.

La sua scomparsa destò scalpore e ancora oggi non è stata ritrovata. Molti sono stati gli avvistamenti sul suo conto ma nessuno ha mai realmente dato informazioni serie su un eventuale ritrovamento.

Lo stesso Al Bano ha sempre cercato di evitare l’argomento, anche perchè nonostante siano passati diversi anni, il cantante soffre ancora per la sua scomparsa. Lo stesso anche l’ex moglie Romina Power, che quasi ogni giorno, ricorda la sua bellissima figlia scomparsa nel fiore della sua età. Nonostante sia scomparsa ormai da oltre 20 anni, di Ylenia si sa poco e niente.

Albano “Ho bevuto fino a stordirmi”

Per la prima volta per il cantante Albano si è sbilanciato sulla scomparsa della giovane Ylenia e sulla sua misteriosa storia. Al Bano infatti come ha sempre non ha mai nutrito la speranza di trovare sua figlia Ylenia ancora viva, purtroppo infatti il suo pensiero è stato molto negativo. Secondo Al Bano infatti, la figlia si sarebbe addirittura suicidata sotto effetto di stupefacenti nel Mississipi:

“Ho nutrito per anni la speranza, ma oggi so che se n’è andata tra le acque di quel fiume”

Ma non finisce qui, il cantante nella sua autobiografia parla anche del dolore che ha provato durante il le ricerche di sua figlia:

“Ho bevuto fino a stordirmi prima di aggiungere alla mia autobiografia la parte sulla scomparsa di mia figlia Ylenia. Poi ho chiamato il giornalista che ha collaborato con me alla stesura del libro, e ho dettato. Non ho neppure voluto rileggerlo”

ha concluso Albano.