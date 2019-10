Al Bano, il video piccante con una donna provocante pubblicato dal figlio: ‘Mi manda nell’etere’

Al Bano non può immaginare che sui social è stato pubblico un imbarazzante video: il video Yari mostra una donna in pose piccanti

Il cantante di Cellino San Marco sta cercando di ritrovare la serenità in famiglia. Al Bano proprio poche ore ha voluto rilasciare una intervista a Spy dove ricorda che non ha alcuna intenzione di separasi da Romina Power: con lui l’unione durerà, questa volta, per sempre. Intanto per, Yari, l’unico figlio maschio della coppia di cantanti ha pubblicato delle stories molto piccanti che sicuramente hanno messo in imbarazzo il suo papà tutto d’un pezzo.

Al Bano, il figlio Yari condivide stories piccanti

Un video che non poteva passare inosservato quello condiviso dal figlio di Al Bano e Romina Power, Yari Carrisi. Sicuramente i fan maschili avranno gradito. Nulla di scabroso, ma le stories ritraevano una bella ragazza intenta a ballare una sensualissima danza muovendo il sedere a ritmo di musica, emulando il tipico Twerking.

Un video simpatico, che comunque ha fatto sorridere i fan. Niente di scandaloso, ma si sa che quando sei il figlio di due personaggi famosi pubblica video simili fa sempre un po’ di rumore.

Yari a Sanremo con papà? La verità

Non è ancora chiaro se il cantante pugliese e Romina Power decideranno o meno di partecipare a Sanremo 2020. La gara canora è una delle più attese quest’anno proprio per la loro probabile presenta. Amadeus ha più volte sottolineato che sarebbe più che entusiasta di averli entrambi sul palco.

Yari potrebbe essere tra gli ospiti o addirittura gareggiare. Il figlio della coppia ha in serbo tantissime sorprese. Il suo talento, in Italia è ancora poco noto ma all’estero in molti hanno potuto apprezzare le sue performance piene di pathos e stile.

Non ci resta che aspettare e vedere se almeno i due resteranno fede alle aspettative si presenteranno sul palco tutti insieme.