Al Bano ‘Non amo più né Romina né Loredana’: la novità sulla sua situazione sentimentale

Al Bano Carrisi fa un annuncio che spiazza i fan e mette a tacere le voci di gossip: ” Non vi amo più”, ecco cosa ha detto al settimanale DiPiù

Il cantante pugliese, Al Bano Carrisi, torna a parlare della sua vita privata al settimanale Di Più. Il cantante pugliese svela, per la prima volta, i suoi sentimenti nei confronti Romina e Loredana: ecco cosa ha detto al noto magazine.

Al Bano Carrisi: la confessione su Romina e Loredana

Il cantante di Cellino San Marco ha deciso di rompere il silenzio sulle donne più importanti della sua vita: Romina Power e Loredana Lecciso. Nella sua ultima intervista rilasciata al settimanale DiPiù, in edicola oggi 13 luglio 2019, Al Bano ha voluto mettere a tacere le voci di gossip sul possibile ritorno di fiamma con le sue ex. Da tempo oramai, circolano in rete voci insistenti sulla possibilità di vedere il cantante pugliese sia con l’artista italo-americana che la showgirl leccese.

Il cantante pugliese sembra avere le idee molto chiare circa la sua vita sentimentale. Nell’intervista in questione, Al Bano Carrisi ha precisato di non essere più innamorato di nessuna delle due e che per lui la stagione degli amori è passata:

Romina e Loredana, non vi amo più! Adesso sto bene da solo […] Ho la mia età, perciò per me la stagione degli amori è passata.

Insomma, con queste parole Al Bano ha svelato per la prima volta i suoi sentimenti nei confronti delle due donne.

Il rapporto tra le due donne

Il cantante pugliese ha sempre espresso il desiderio di vedere le donne andare d’accordo. In merito, ha sottolineato che entrambe sono le madri delle suoi figli e che vorrebbe che stessero in pace:

“Vorrei che anche loro stessero in pace”.

Al Bano Carrisi ammette che con Romina Power e Loredana Lecciso c’è rispetto, affetto e amicizia.