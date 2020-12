Al Bano svela qual è figlia preferita: il nome che stupisce tutti

Il cantante pugliese ha finalmente svelato chi tra le sue figlie è la sua preferita: il motivo della scelta di Al Bano vi stupirà.

Di certo per mamma e papà i figli sono tutti uguali e si amano alla stessa maniera. Ma Al Bano ha voluto confessare di avere, tra e figlie, una preferita. Nessuno si aspettava quel nome.



Un nome che ha lasciato i fan senza parole. L’artista si è sbottonato su un argomento privato che ovviamente ha diviso i fan del cantante.

Al Bano, qual è la figlia che preferisce? Il cantante si sbottona

Un padre non dovrebbe mai fare preferenza ma Al Bano non l’ha fatto per creare antagonisti. Il cantante voleva semplicemente sottolineare la bellezza di un rapporto nato sulla base di una difficoltà evidente.

L’ex marito di Romina Power è un volto molto seguito dal pubblico non solo per il suo talento ma anche per la sua storia molto particolare. A The Voice senior la sua presenza si è fatta notare.

Accanto a lui la figlia femmina più giovane: la bella Jasmine Carrisi, figlia avuta da Loredana Lecciso. I due hanno usato l’esperienza vissuta nel programma della Clerici per conoscersi meglio e andare anche più d’accordo.

Chi è la cocca di papà del cantante?

Il giudice di The Voice senior ha una famiglia molto numerosa. Con l’ex moglie Romina Power, ha avuto 4 figli: Ylenia, Yari, Cristel e Romina Jr.

Ylenia purtroppo scomparsa all’età di 23 anni. Ha però anche due maschietti, Yari nato nel 1973 e Albano junior nato dalla relazione con la Lecciso. Yari ha ereditato dai due genitori la passione per la musica diventando un bravo musicista.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower)



Anche Cristel ama tantissimo la musica. Oltre a saper suonare il piano ha anche una bellissima voce ma si è affermata più nel campo della moda con una sua linea Cristel Carrisi si è affermata come stilista, conquistando un grande consenso.

Dal 2016 è la moglie Davor Luksic e dalla loro relazione sono nati due bellissimi bimbi. Romina Jr Carrisi è invece un’artista ma in modo diverso dai fratelli. Romina ha passioni legate alla fotografia, alla scrittura e al teatro. Ma qual è la sua preferita? Proprio la bella e saggia Cristel.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristel’s Official Fanpage (@cristelcarrisiofficial_fanpage)



In questa bellissima dedica il cantante esprime esattamente tutto quell’amore e quell’ammirazione che lei che ha donato a lui e a Romina la gioia di diventare nonni bis.