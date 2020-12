Il cantante di Cellino ha temuto di perdere un’altra figlia dopo la scomparsa di Ylenia. In quel momento era già segnato profondamente.

Una notizia delle ultime ore ha sconvolto i fan di Al Bano e dell’intera famiglia Carrisi. Solo ora, a distanza di anni, emerge la tremenda tragedia sfiorata per il cantante e la sua famiglia. Il retroscena da brividi sconvolge l’intera folla di fan.

Il cantante di Cellino, infatti, avrebbe rischiato di perdere un’altra figlia dopo Ylenia, scomparsa nel 1993 a New Orleans.

La figlia in questione è proprio Jasmine Carrisi, la 19enne con cui Al Bano sta condividendo la sua esperienza da giudice a The Voice Senior.

A rivelarlo è Loredana Lecciso che di recente, nel corso di un’intervista, ha svelato di aver rischiato di perdere la figlia Jasmine Carrisi quando ne era incinta. Il timore per la morte di Jasmine ha legato ancor di più Loredana alla figlia, una volta nata.

Tra le due, infatti, vi è un rapporto davvero speciale, un legame profondo che nessuno potrà mai essere in grado di scalfire.

Durante l’intervista Loredana Lecciso si è abbandonata al racconto di teneri ricordi legati proprio a Jasmine quando era piccola.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jasmine Carrisi (@jasminecarrisi)

Da bambina pare fosse estremamente dolce e volesse dormire sempre con la mamma, con la testa appoggiata sul suo petto.

La paura di papà Al Bano

Al Bano è stato davvero in pensiero per la piccola Jasmine, nel periodo della gravidanza di Loredana. Fortunatamente, però, tutto è andato per il meglio e la piccola Carrisi è venuta al mondo in salute.

Oggi Jasmine ha 19 anni, è bellissima e condivide con il padre la passione per la musica.

Entrambi sono giudici nella trasmissione condotta da Antonella Clerici, The Voice Senior, in onda su Rai 1. Durante il programma si è distinta per la sua competenza, l’educazione e i modi sobri e pacati, ereditati da entrambi i genitori.