Al Bano sgrida il figlio Bido: ‘Non se ne parla, non lo farai mai!’

Al Bano Carrisi, la triste confessione sul figlio Yari: “Non se ne parla, non ripeterò l’errore che ho fatto”, ecco le parole del cantante pugliese

Il cantante di Cellino San Marco, Al Bano Carrisi, si è lasciato andare in una triste confessione sul secondogenito Yari, uno dei quattro figli nati dal matrimonio con l’artista italo-americana Romina Power.

Al Bano Carrisi: “non ripeterò l’errore che ho fatto”

In una recente intervista al Corriere della Sera, il cantante pugliese ha parlato a cuore aperto dei suoi figli. Nel dettaglio, l’artista pugliese si è lasciato andare in una dolce confessione su Al Bano Junior nato dalla relazione con la showgirl leccese, Loredana Lecciso. Un’intervista doppia che coinvolge proprio Bido, il quale precisa il perchè di questo tenero nomignolo. Il ragazzino ha spiegato che questo soprannome nasce da Jasmine Carrisi, l’ultimogenita della coppia Carrisi-Lecciso. La sorella piccola non riusciva a dire bimbo. Da quel momento anche i suoi amici l’hanno chiamato in questo modo.

“Mia sorella da piccola non riusciva a dire bimbo. E così è rimasto, anche per gli amici”.

Nonostante la sua giovane età, sembra avere idee molto chiare sul suo futuro professionale. Bido ha affermato che dopo il diploma intende lavorare subito. Nello specifico, vuole dedicarsi, in veste di manager, alle tenute del papà, al vino e all’accoglienza. Al Bano Carrisi non sembra molto d’accordo con la scelta di suo figlio. Per quale motivo?

Le parole del cantante pugliese

Durante l’intervista, il cantante di Cellino San Marco ha detto la sua sulla scelta del piccolo Bido precisando che non vuole commettere lo stesso errore con lui. Al Bano Carrisi vuole che Bido si iscrivi alla facoltà di Economia. Ecco le parole del cantante: