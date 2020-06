Al Bano ‘Con 1470 euro di pensione me la passo male’: il dramma economico del cantante

Al Bano Carrisi, il triste sfogo del cantante pugliese:” Se dovesse andare male non me la passerei bene con 1470 euro di pensione”

L’emergenza sanitaria, causata dal covid-19, ha messo in crisi numerose realtà economiche. Il nostro Paese sta attraversando un periodo particolarmente difficile e molti italiani hanno dovuto fare i conti con la drastica riduzione degli introiti e dei guadagni. A tal proposito, Al Bano Carrisi, in una recente intervista rilasciata all’AGI, si è lasciato andare in un amaro sfogo sulla attuali condizioni economiche: ecco le sue parole.

Al Bano, l’intervista all’AGI

Il periodo di lock down è terminato da poco più di una settimana, ma molte attività hanno deciso di rimanere chiusi in quanto non ancora in grado di garantire il rispetto delle norme previste dal Governo. Come molti italiani, anche Al Bano sta vivendo sulla sua pelle gli effetti della crisi economica provata dal coronavirus. La sua azienda agricola a Cellino San Marco e il suo hotel e ristornate realizzato al suo interno attualmente non sono aperti ai turisti, questo ovviamente genera delle perdite.

In una recente intervista rilasciata all’AGI, il cantante pugliese si è lasciato andare in un confessione che riguarda i suoi risparmi e si dice preoccupato in quanto sono sufficienti per i prossimi due anni.

Le parole del cantante pugliese

Questa situazione preoccupa anche Al Bano, il quale ha precisato che:

“Il mio assegno ammonta a 1470 euro al mese. Fino a qualche mese fa erano soltanto 1370. Non capisco come sia possibile visto che nella mia vita ho sempre versato i contributi, fin da quando ero contadino qui in Puglia e poi metalmeccanico a Milano”

Il cantante di Cellino San Marco ha poi aggiunto:

“Ho calcolato che i miei risparmi mi faranno stare tranquillo per due anni. Se sono in difficoltà io, figuriamoci gli altri”.

