Al Bano Carrisi torna a parlare della sua lunga storia d’amore con Romina Power: le parole del cantante pugliese

Al Bano e Romina Power sono molto amati dai fan. I due hanno sempre dichiarato di non avere alcuna intenzione di tornare insieme. Ma una recente intervista al cantate pugliese riaccende le speranze dei fan, ecco cosa ha detto.

Al Bano Carrisi: l’intervista a Un giorno da pecora

Si accende il gossip attorno ad una delle coppie più amate del panorama della musica italiana. Negli ultimi mesi, i due hanno dichiarato di aver trovato l’equilibrio di coppia, dopo anni di incomprensioni, per l’amore dei loro figli. La notizia della loro riappacificazione, infatti, in breve ha fatto il giro del nostro paese, lasciando i fan senza parole. Un periodo particolarmente positivo per Romina Power e Al Bano Carrisi: ad agosto diventeranno nonni di una piccola bambina. La lieta notizia è stata annunciata da Cristel Carrisi durante una puntata di Domenica In. Inoltre, dopo 24 anni la coppia torna di insieme per incidere un nuovo album, l’ultimo è stato pubblicato nel 1995.

In una recente intervista, Al Bano è tornato a parlare del suo legame con l’ex moglie.

Il ritorno di fiamma con l’artista italo-americana

Nella sua ultima intervista a Un giorno da Pecora, il cantante di Cellino San Marco è tornato a parlare della sua storia d’amore con Romina Power. In particolare, Al Bano ha confessato di aver conosciuto con lei la bellezza di anni favolosi. Tuttavia, è arrivato un periodo particolarmente buio che ha costretto i due al divorzio, avvenuto nel 1999.

Durante l’intervista, il cantante pugliese si è lasciato andate in una dolce confessione sull’amore:

“L’amore? C’è sempre. Per me è un miracolo. Non escluso che tra Romina e me ne non possa esserci un ritorno di fiamma”.

Al Bano Carrisi aggiunge: