Al Bano, parole al miele per Romina: fan pazzi di gioia

Dopo tanti anni Al Bano torna a parlare con affetto di Romina Power lasciando di sasso tutti compresa Loredana Lecciso.

Senza ombra di dubbio uno dei triangoli amorosi più famosi d’Italia è quello composto da Al Bano, Romina Power e Loredana Lecciso. Nonostante il famoso cantante di Cellino San Marco si sia ormai risposato con la Lecciso, il nome di Romina, in qualche modo, torna sempre attuale.

Il triangolo amoroso fra Al Bano, Romina e la Lecciso ha sempre fatto sognare i fan

Stando a diversi rumors sembra che Loredana Lecciso neanche ci faccia più caso e conviva con l’ingombrante figura dell’ex moglie di Al Bano. I due ex amanti, infatti, non passa intervista in cui non si chiamino in causa a vicenda.

Ad esempio, di recente, lo stesso cantante ha riservato vere e proprie parole al miele per la Power che agli occhi dei più maliziosi sono sembrate una dichiarazione d’amore. Nello specifico l’uomo ha rilasciato diverse dichiarazioni al magazine “Voi”.

Fu Romina Power ad insistere per la separazione

Diversi gli argomenti toccati dal cantante, dalla perdita di Ylenia e di sua madre Jolanda ad il rapporto proprio con la sua ex moglie. Al Bano ha confessato come all’epoca della separazione abbia più volte insistito con Romina per convincerla a riprovarci, ma lei non ne ha voluto sapere.

“È successo in un nostro concerto in Brasile. Speravo con tutte le mie forze che potesse avere un ripensamento dato che era da Romina che proveniva la richiesta di separazione”.

Infine, l’uomo ha spiegato come la separazione, dal canto suo, non era ne voluta ne desiderata ma che ha dovuto accettarla. Delle parole dure, dunque, che dimostrano quanto il cantante fosse legato alla sua ex moglie.

Leggi anche —> Sai quanto guadagna Albano Carrisi? Cifre da capogiro, che non immaginerai mai