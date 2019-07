Al Bano scansato da Romina Power ‘Allontanati da me’: il gesto che spiazza i fan

Romina Power non ha mai nascosto i suoi sentimenti e non l’ha fatto nemmeno questa volta nei confronti di Al Bano: ‘Allontanati da me’

Romina Power e Al Bano, dopo tanti anni dal divorzio e dopo aver vissuto grandissimi dolori insieme, hanno ritrovato un equilibrio ma poche ore fa un episodio ha lasciato sconcertati i fan.

Romina e Al Bano: ‘Allontanati da me’

Una frase che ha ghiacciato i fan quella pronunciata da Romina Power. La storica coppia, venerdì scorso è stata ospite a Una Voce per Padre Pio, un evento spirituale presentato da Flavio Insinna. Il noto duo era in compagnia di tantissimi artisti. La manifestazione a scopo benefico ha ricevuto tantissimi consensi e Romina e Al Bano non potevano essere da meno.

Prima della performance, i due artisti hanno ricordato i loro più celebri incontri con le personalità più carismatiche della Chiesa: i Karol Wojtyla, Giovanni Paolo II. Poi la cantante, con tono ironico, ha chiesto all’ex marito di non esibirsi troppo vicino a lei per non alimentare i pettegolezzi su di loro.

Al Bano non coglie la battuta

Purtroppo, la solita gag tra i due è sfumata perché il cantante di Cellino San Marco non ha sentito le parole dell’ex moglie. Tra Al Bano e Romina ora corre buon sangue. I due si sono riappacificati dopo le voci di questi mesi ma il cantante, in termini d’amore, sembra però più in sintonia con Loredana Lecciso dopo un periodo di distacco.

I due l’anno scorso avevano avuto una brutta crisi che ora pare che tra loro regni l’armonia di un tempo, la stessa che ha permesso loro di mettere al mondo due bellissimi ragazzi. Tantissimi fan volevano invece un ritorno di fiamma con Romina, ma come lo stesso cantante ha sottolineato più volte, l’amore di un tempo ha perso l’ardore iniziale, adesso è più un’amicizia speciale anche se …facendo l’esempio di Belen e Stefano sembra aver lasciato la porta semichiusa.