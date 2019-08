Al Bano e Romina di nuovo insieme, sorpresi in intimità dai paparazzi: ‘Tutto torna… Come sempre’

Al Bano e Romina di nuovo insieme, sorpresi in intimità dai paparazzi:...

Al Bano e Romina Power di nuovo insieme, lo scatto pubblicato sui social riaccende il sogno dei fan: ” Tutto torna, come sempre”

L’artista pugliese, Al Bano Carrisi, è stato beccato insieme alla sua ex moglie, lo scatto sui social riaccende la speranza dei fan.

Al Bano beccato insieme a Romina Power

Una delle coppie più amate del piccolo schermo è quella formata da Romina Power e Al Bano Carrisi. La loro storia d’amore ha emozionato i fan in tutto il mondo. Si sono amati molto ma poi si sono persi e insieme hanno affrontati una tragica scomparsa che ha segnato per sempre le loro vite. Dopo la separazione, avvenuta quasi 20 anni fa, la coppia ha deciso di salire nuovamente insieme sul palco e continuare a regalare emozioni al pubblico non solo del nostro Paese.

Di recente, i due sono diventati di nuovo nonni. Dopo la nascita del primogenito di Cristel, il piccolo Kai nato a maggio dello scorso anno, il 3 agosto la stilista ha dato alla luce la piccola Cassia. La notizia della nascita è stata diffusa da un pagina fan dedicata a Romina Power e Al Bano e poi in seguito ufficializzata anche dalla famiglia. Dopo aver raggiunto la loro figlia in Zagabria (Croazia), dove vive insieme a suo marito Davor Luksic e il piccolo, la coppia è stata paparazzata di nuovo insieme felice.

Gli scatti pubblicati sui social

Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano, recita un noto verso della celebre canzone di Antonello Venditti, almeno secondo i fan. Una fanpage dedicata alla coppia, AlBano_e_Romina ha condiviso su Instagram delle foto che li ritraggono insieme felici e complici.

In uno dei due scatti (qui sotto) pare che il Cantante di Cellino San Marco tiene la mano della sua ex moglie. Scatti, questi, che riaccendono la speranza di rivederli di nuovo insieme. Ecco la didascalia che accompagna la foto: “Tutto torna, come sempre”