‘Copriti!’ Il dettaglio imbarazzante in diretta: Romina Power punzecchia Al Bano

Al Bano e Romina Power:gelo nello studio di Amici di Maria De Filippi. Scambio di battutine cattive tra i due cantanti, ecco cosa è successo

La coppia più amata d’Italia è stata ospite ad Amici di Maria De Filippi nelle scorse puntate. La loro sintonia sembra essere sempre più forte ad ogni esibizione anche se non accennano a ritornare insieme come vorrebbero i loro fans.

Al Bano e Romina insieme ad Amici

La coppia sembra essere sempre più affiatata, sopratutto nell’ultima puntata di Amici. Tra un esibizione e l’altra infatti Maria ha voluto rianimare e rendere più divertente la serata chiamando in causa i professori di Amici e facendoli cantare insieme ai due professionisti, come ha fatto appunto Rudy Zerbi insieme ad Anna Pettinelli e Stash.

I due ospiti della serata hanno però raffreddato lo studio, proprio quando è partita una battuta della cantante che ha agghiacciato il pubblico e la stessa conduttrice.

Al Bano e Romina rapporti freddi

I due infatti pare che hanno raffreddato la performance proprio quando Romina ha deciso di rovinare il momento con una battuta su Albano. Ad alcuni infatti ha fatto ridere ma in molti hanno capito che i rapporti tra i due non sono per niente distesi.

A quanto pare infatti Romina avrebbe detto qualcosa su Al Bano che non è passata inosservata al pubblico:

“non hai portato la sciarpa copri panza?”

ma Al Bano non ha fatto attendere la sua risposta :

“l’ho lasciata a te“

Le frecciatine tra i due sembra aver confermato che le cose tra i due non sono come in molti speravano. Infatti tra Romina e Al Bano le cose sembrano essere peggiorate dall’ultima volta mentra sembrano essere migliorato i rapporti con Loredana Lecciso