La morte per il Coronavirus, Romina Power straziata dal dolore: la foto con Ylenia commuove

Grave lutto per Al Bano e Romina Power, lo straziante messaggio di addio sui social: “Non verrai mai dimenticato, ti porteremo sempre nel cuore”

Un drammatico lutto ha colpito Al Bano Carrisi e Romina Power. Non molte ore fa, l’artista italo-americana ha condiviso su Instagram un post davvero commovente dedicato ad un suo amico, scomparso in queste ore. Nell’immagine, compare la prima copertina dell’album della coppia in cui è presente oltre alla figlia di Mariano Detto, anche Ylenia.

Grave lutto per Al Bano e Romina

In questi giorni, Storie Italiane si sta occupando di fornire informazioni utili in merito all’emergenza sanitaria causata dal Covid-19. La trasmissione, infatti,sostituisce il cooking show condotto da Elisa Isoardi, La Prova del Cuoco. In uno degli ultimi appuntamenti, Eleonora Daniele ha ospitato, in collegamento video, Al Bano Carrisi per parlare proprio sulla situazione attuale in cui versa il nostro Paese. Durante il collegamento, il cantante di Cellino San Marco ha fatto un annuncio che ha sconvolto i telespettatori. Un suo amico si è recato in ospedale per un semplice controllo ma le sue condizione sono improvvisamente peggiorate fino al coma.

Poche ore fa, la drammatica notizia: è venuto a mancare il caro amico della coppia a causa del coronavirus. La notizia è stata diffusa sui social proprio dall’artista italo-americana.

Il messaggio di cordoglio su Instagram

Romina Power ha condiviso su Instagram un commovente messaggio corredata da una foto amarcord del suo caro amico Mariano Detto, venuto a mancare in queste ore.