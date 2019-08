Loredana Lecciso con Al Bano rapporto aperto ‘Più bello e affettuoso’: la verità sulla relazione con il cantante

Al Bano Carrisi, Loredana Lecciso parla del nuovo rapporto con il cantante pugliese: ” fra noi è venuto a crearsi un rapporto più bello”

La showgirl leccese torna a parlare del suo rapporto con Al Bano nella sua ultima intervista rilasciata al settimanale Nuovo.

Loredana Lecciso, nuova concorrente del GF Vip?

Nelle ultime settimane si sono fatti sempre più accesi i rumors intorno alla notizia che vedevano la showgirl leccese come nuova concorrente del Grande Fratello Vip in onda il prossimo autunno. Nella sua ultima intervista rilasciata al settimanale Nuovo, Loredana Lecciso ha smentito la notizia e ha spiegato il motivo per cui non intende partecipare al reality show di canale 5. L’ex compagna del cantante di Cellino San Marco ha spiegato che un pò ha pensato all’eventualità di essere una nuova concorrente ma sarebbe comunque un’esperienza difficile per lei. Per quale motivo? Non perchè non le sarebbe piaciuto farsi vedere struccata (precisando fosse una battuta) ma perchè non sopporta l’idea di essere osservata per 24 ore su 24.

Durante l’intervista, Loredana Lecciso ha anche parlato del suo nuovo rapporto con il papà di Jasmine e Al Bano Jr.

Il nuovo rapporto con il cantante pugliese

La showgirl leccese ha confessato che sono separati da tempo e che ognuno vive la propria vita in quanto entrambi single ma con lui ha mantenuto buoni rapporti anche per il bene dei loro due figli: Jasmine e Al Bano Jr, anche detto Bido. Loredana Lecciso, infine, svela il motivo per cui dopo anni insieme hanno deciso di dirsi addio:

“Perché ci siamo lasciati? Perché i rapporti mutano, e fra di noi non ci saranno novità.”

La showgirl leccese ha poi aggiunto: