Al Bano all’Ospedale Policlinico di Roma, TC al cuore con Spectral imaging: la sua esperienza

Al Bano è un cantante amatissimo per la sua simpatia e la sua innata ironia. Proprio ieri, il cantante si è recato al Policlinico romano, ecco perché

Ieri, in una puntata registrata, abbiamo visto ad All together Now Al Bano esibirsi con il suo repertorio anche insieme ad una delle ragazze più brave di queste edizioni, Veronica Liberati. L’ex marito di Romina Power però, in mattinata, è dovuto andare all’ospedale Policlinico Tor Vergata. Ecco il motivo.

Al Bano al Policlinico Tor Vergata per la salute del cuore

Il cantante non ha potuto fare a meno di metterci la faccia: Al Bano Carrisi, infatti, è stato il “Testimonial del Cuore” per il Policlinico Tor Vergata e in un appuntamento così importante come quello di ieri non poteva mancare. Il cantante, infatti, è stato presente per la prima e unica TC cardiaca in Italia dotata di Spectral imaging, una tecnologia innovativa, all’avanguardia.

La macchina consente di avere un’immagine completa del cuore in alta definizione con l’82% di radiazioni in meno rispetto alle strumentazioni tradizionali. Ieri mattina il cantate ha quindi presto parte alla inaugurazione presso il Policlinico Tor Vergata di Roma dove si è tenuto il convegno “Nuove frontiere in cardio-TC, impatto clinico e sociale”.

Al Bano racconta la sua esperienza personale

Gli esperti hanno illustrato le caratteristiche della nuova TC Revolution, la prima e unica TC cardiaca in Italia dotata di Spectral imaging, un’avanguardia che permette di avere un’immagine completa del cuore in alta definizione con l’82% di radiazioni in meno rispetto alle strumentazioni tradizionali.

Ospiti d’eccezione all’evento non solo il noto cantante, ma anche il regista Enrico Vanzina che hanno raccontato le proprie esperienze all’interno di una sessione divulgativa sull’impatto clinico, economico e sociale di questa nuova macchina applicativa di una tecnologia del tutto innovativa. All’evento hanno presenziato anche l’assessore Alessio D’Amato e il Presidente dell’Associazione Costruttori Edili di Roma e Provincia Nicolò Rebecchini.

Un gesto nobile e altruista quello del cantante di Cellino San Marco.