Al Bano, paura in volo ‘L’aereo travolto dal maltempo’: una spaventosa turbolenza raccontata dal cantante

Al Bano Carrisi, paura in volo per una spaventosa turbolenza: “Per la prima volta ho avuto paura”, l’intervista al cantante pugliese

Il cantautore pugliese, Al Bano Carrisi, si è raccontato in una recente intervista al settimanale Nuovo Tv, svelando quando è stato il momento in cui ha avuto veramente paura.

Al Bano Carrisi: interista a NuovoTv

Nella sua ultima intervista al settimanale Nuovo Tv, l’ex marito di Romina Power ha confessato quale sarà il suo futuro lavorativo. Una confessione che ha letteralmente spiazzato i suoi fan. Per quale motivo? Al Bano Carrisi ha dichiarato che in futuro dovrà fermarsi in quanto non può fare la vita di oggi, vista la sua età ( ha già compiuto 76 anni lo scorso 20 maggio). Il cantante pugliese, il cui successo ha oltrepassato i confini nazionali, ha precisato che presto dovrà dire addio al mondo della musica e si fermerà, a detta sua, alla soglia dei suoi 80 anni. Da quel momento, si dedicherà completamente alla sua Puglia. Come è noto, Al Bano possiede un’azienda vinicola dove produce ogni anno ben 1,5 milioni di bottiglie di vino.

Durante l’intervista, il Cantante di Cellino San Marco ha parlato di quella volta in cui ha avuto veramente paura. Non si tratta di una cosa passata, ma di un fatto che è avvenuto qualche giorno fa, ecco cosa gli è successo.

Il cantante confessa: “Per la prima volta ho avuto paura!”

Al Bano Carrisi ha raccontato cosa gli è successo mentre si trovava sull’aereo. Nel dettaglio, ha spiegato che a causa di una forte turbolenza causata da un’ondata di maltempo, ha avuto veramente paura in quanto ha visto il suo caffè volare in aria e bambini, impauriti, piangevano:

“Per la prima volta ho avuto paura: è stata colpa di una turbolenza fortissima dovuta a un’ondata di maltempo.”

Per fortuna, solo un grande spavento.