Al Bano parla del funerale ‘Ho già preparato la bara’: parole da brividi in diretta

La Vita in Diretta, le parole da brividi di Al Bano Carrisi: ” Ho preparato già una bara e c’è una fossa profonda tre metri…”

Il nostro Paese, cosi come il resto del mondo, ha dovuto fare i conti con l‘emergenza sanitaria causata dal coronavirus. Un periodo difficile non soltanto da un punto di vista sanitario ma anche economico.

Dopo tre mesi, molte attività produttive sono ripartite e nonostante ciò, è ancora molta la paura per questo nemico invisibile. Di recente, Al bano ha espresso la sua opinione in merito a questa situazione: l’ultima intevista a La Vita in Diretta.

La Vita in diretta: l’intervista ad Al bano

Sono passati circa tre mesi dal primo caso di covid-19 registrato in Italia e pare che si inizia a respirare un po’ di speranza per il per il calo dei ricoveri e dei contagi, anche se in alcune zone vi sono ancora dei piccoli focolai. Ad ogni modo, c’è anche chi ha deciso di esoricizzare il momento organizzando un funerale.

Di recente, Al Bano Carrisi ospite in video collegamento a La vita in Diretta, ha parlato di questa difficile situazione e ha affermato che è pronto a celebrare la cerimonia funebre del Covid nella sua tenuta di Cellino San Marco.

Le parole del cantante pugliese

Durante la quarantena, Al Bano Carrisi ha deciso di perdere i chili in eccesso (per leggere l’articolo clicca qui) e sull’onda dell’entusiasmo per la fine dell’emergenza sanitaria, il cantante di Cellino San Marco si dice pronto a preparare il funerale del coronavirus. Ecco cosa ha detto durante la diretta de La vita in Diretta in onda su Rai Uno: