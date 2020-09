Al Bano, la clamorosa novità che cambia tutto: fan senza parole

Una novità, quella del cantante pugliese, che ha lasciato increduli i fan. Al Bano rivoluziona tutto e la notizia fa il giro del web

Una novità che sicuramente farà piacere agli instancabili fan di Al Bano. Il cantante vestirà i panni di un insegnante, ecco dove.

Al Bano, una novità che stupisce i fan

L’ex marito di Romina Power sa sempre come lasciare tutti senza parole. Al Bano, infatti ha reso ufficiale una notizia molto bella per i suoi fan, proprio quelli che non si stancano mai di supportarlo e vederlo in TV. L’intramontabile Carrisi vestirà i panni del coach nel programma “The Voice Senior”. Il talent show sarà condotto da un altro volto amatissimo Antonella Clerici.

Una notizia che di certo non passa inosservata e che sta già creando grande entusiasmo nel cuore di tutti coloro che da tempo seguono lui e l’incredibile carriera costellata di successi.

Un’altra novità: la presenza della figlia di Al Bano

Come già è noto, il cantante ha lasciato che la vena della musica scorresse anche nei suoi figli. Jasmine Carrisi, la figlia avuta da Loredana Lecciso, sta già dando prova di avere talento da vendere in ambito musicale: il tutto corredato anche da un’apprezzabile e vincente punto di forza, la bellezza. Con la sua hit sta facendo ballare e cantare tutti, non solo i ragazzi della sua età.

Il cantante, in un’intervista al magazine “Sogno“, svela la notizia è ufficiale: entrerà a far pare del cast del talent show condotto dalla amatissima Antonella Clerici su Rai 1. Un coach che in molti vorranno avere dato il successo dell’edizione classica del programma in cui anni fa ricopriva lo stesso ruolo. Ma anche ad “Amici” la sua presenza non mancherà: sarà, infatti, ospite fisso della trasmissione.

Come se non bastasse, il cantante ha annunciato che ha intenzione di partecipare al prossimo Festival di Sanremo, ma stavolta in qualità di concorrente e non di ospite come è avvenuto negli ultimi Sanremo. Insomma, non mancheremo di vedere il suo bel sorriso in televisione nemmeno quest’anno.