Al Bano, la terribile notizia della morte di Ylenia: l’agghiacciante retroscena

Come un fulmine a ciel sereno: la notizia della morte di Ylenia e il terribile retroscena che Al Bano ha nascosto per anni.

Era il 1993, quando di Ylenia Carrisi si perse ogni traccia. Romina Power e Al Bano cercarono, in lungo e in largo, la loro bambina ma non fu delineata una pista valida al fine di ritrovarla e rivederla ancora una volta.

Sulle colonne del settimanale Nuovo, il cantante di Cellino San Marco ha rivelato che, il giorno della scomparsa della sua adorata figlia, ci furono dei segnali rivelatori che annunciarono la tragedia.

Di che cosa parla Al Bano? L’artista ricorda quel tremendo giorno e descrive ciò che vide, al tempo, intorno a lui: accaddero delle cose alquanto insolite…

Ylenia Carrisi, i segnali del giorno della sua scomparsa

Nel corso di una intervista al settimanale Nuovo, Al Bano ha rivelato dei dettagli inquietanti che lui notò quando, nel 1993, scomparve sua figlia Ylenia.

Il cantante di Cellino San Marco, infatti, ricorda perfettamente ciò che accadde quel nefasto giorno: lui stesso, infatti, ha ammesso di aver visto dei gatti neri all’interno del suo giardino: gli animali non erano mai stati presenti fuori casa sua.

Inoltre, cosa ancora più forte, che colpì molto il Carrisi, fortemente religioso, è l’incendio che avvolse nelle fiamme il suo Presepe. Un evento che non preannunciava nulla di buono.

Poche ore dopo, la famiglia Carrisi ricevette la notizia della scomparsa di Ylenia, che fece perdere le sue tracce. La giovane – al tempo 24enne – era a New Orleans.

La scomparsa di Ylenia Carrisi: un caso irrisolto

Anche se, nel 1993, la famiglia Carrisi si attivò – in tutti i modi – al fine di ritrovare la ragazza scomparsa, non riuscì a trovare una pista che riconducesse alla giovane. Le ricerche della polizia e le indagini avviate sul posto, infatti, portarono a un nulla di fatto.

A 27 anni dalla scomparsa di Ylenia, non si sa ancora che fine abbia fatto la ragazza, dal sorriso dolce e dal carattere estremamente riservato.

Si spera ancora che sia viva e che risieda da qualche parte, nel mondo, nonostante siano passati così tanti anni dal suo ultimo avvistamento.