Una notizia ha sconvolto i fan del celebre cantante di Cellino San Marco. Al Bano Carrisi non ce la fa: la dolorosa confessione.

Al Bano Carrisi è uno degli artisti più amati dal pubblico italiano per la sua semplicità e per le sue canzoni, che ancora oggi fanno da colonna sonora alle storie d’amore di chi lo segue sin dagli esordi.

Nell’ultimo periodo il celebre artista pugliese è stato molto apprezzato dal pubblico per la sua partecipazione a The Voice Of Italy, abbastanza chiacchierata per la presenza di Jasmine, nata dalla relazione con Loredana Lecciso.

Il cantante, infatti, ha dovuto inizialmente combattere contro i pregiudizi del pubblico che riteneva la figlia una ‘raccomandata’. Raccomandazione poi smentita da Antonella Clerici che ha confessato di aver insistito in prima persona con Al Bano per averla nel suo programma.

Poche ore fa Al Bano ha sconvolto i suoi fan con una notizia che ha spiazzato tutti.

La brutta notizia è ufficiale

Nelle ultime settimane il celebre artista ha rilasciato diverse interviste, nell’arco delle quali ha riferito con rammarico il suo disappunto nell’offrire la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2021, che vede confermati Amadeus e Rosario Fiorello come conduttori.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Al Bano Carrisi (@albano_carrisi)

Il motivo, come rivelato già precedentemente, è la mancanza dello ‘spirito giusto’ per affrontare tutto data l’attuale situazione in cui versa non solo l’Italia, ma il mondo intero a causa della pandemia:

‘Attraversiamo un momento molto complicato e lo spirito di riemergere come di consueto nel mondo che mi ha fatto grande, non esiste’

ha confessato in una intervista concessa al settimanale Gente. A dare anche conferma della notizia anche la lista dei 21 Big in gara scelti per la prossima edizione del Festival, dove Al Bano non c’è, ne tantomeno è stata contemplata una sua eventuale partecipazione straordinaria come ospite.

Jasmine parla di papà Al Bano

La figlia di Loredana Lecciso e del cantante pugliese si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni su suo padre nella sua ultima intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni.

La giovane Jasmine è stata travolta, come è noto, da un’inaspettata onda di popolarità grazie alla sua partecipazione insieme all’artista pugliese nelle vesti di giudice a The Voice of Italy Senior.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Al Bano (@albano_official_)

Sulla sua esperienza relativa al talent, ha rivelato che il suo essere taciturna è dovuto al fatto che essendo alle prime armi vuole imparare ascoltando cosa hanno da dire gli altri giudici.

Poi su suo padre Al Bano Carrisi, per lei un porto sicuro nella nuova avventura professionale, ha rivelato a Tv Sorrisi e Canzoni:

‘Mi ha dato qualche dritta in maniera generica, tipo “essere sciolta”, ma non mi ha voluto condizionare. È un’esperienza che voglio vivere al momento’

Sulla possibilità di partecipare in qualità di concorrente ad un talent:

‘No, in questo caso il cognome peserebbe troppo. Non sono affatto sicura che sarebbe un’agevolazione, anzi’

ha concluso così sull’argomento.