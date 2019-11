Al Bano ‘Intorno a me la presenza di Satana’: la verità sul dramma privato del cantante

Al Bano il cantante di Cellino, si confessa in un’intervista e parla della sua continua lotta interno contro il demonio

Il cantante di Cellino Al Bano Carrisi torna di nuovo sotto la luce dei riflettori, questa volta per una confessione davvero scioccante. Il cantante infatti, ha menzionato della presenza di Satana nella sua vita.

Al Bano e la lotta contro Satana

Il cantante di Cellino, Al Bano, in una recente intervista ha parlato di una continua lotto contro colui che secondo il cantante è sempre presente nella sua vita. Il cantante fa riferimento a Satana, una continua presenza nella sua vita, sopratutto dopo la scomparsa di sua figlia Ylenia. Il cantante infatti ha fatto una dichiarazione inquietante, ma ha anche confermato che la sua fede è rinata dopo un periodo davvero difficile della sua vita.

Ma la fede, secondo Albano è correlata anche a molte delle superstizioni contadine:

“Fin da piccolo mi hanno insegnato a stare attento anche a ciò che non si vede”.

La lotta contro il demonio dopo la scomparsa di Ylenia

Il cantante di Cellino apprezzato per la sua voce non solo in Italia ma in tutto il mondo, Albano sostiene di aver avvertito la presenza del demonio quando si è allontanato dalla Chiesa con cui ha avuto un rapporto conflittuale. Albano sostiene che la religione e la sua chiesa è basato sul perdono.

Il cantante inoltre confessa anche di aver avuto una crisi religiosa molto profonda sopratutto dopo la scomparsa della figlia Ylenia e proprio in quell’occasione che si è sentito debole e facilmente attaccabile dal demonio. Fortunatamente la fede lo ha aiutato ad affrontare uno dei periodi più brutti della sua vita.