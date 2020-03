Di nuovo amore tra Loredana Lecciso e Al Bano: il post sui social emoziona i fan

Il cantante Al Bano appare in tv con Romina e sui social con Loredana, fan impazziti per il ritorno di fiamma. Chi avrà ragione?

Loredana Lecciso ha postato alcune foto con Al Bano che hanno scatenato una diatriba tra i suoi fan e quelli di Romina, ecco cosa è accaduto!

Al Bano di nuovo in coppia con Romina

Il cantante di Cellino nonostante abbia passato un momento molto triste ultimamente pare aver ritrovato il sorriso.

Dopo la scomparsa della sua adorata mamma Iolanda infatti Al Bano ha con fatica recuperato la sua allegria.

Nella famiglia Carrisi tutti amavano profondamente la madre di Al Bano a partire da Romina Power la ex moglie del cantante.

In seguito proprio il ritrovato feeling lavorativo con la Power ha fatto nascere nuovi progetto.

Prima Sanremo, dove in i due hanno presentato il loro nuovo singolo scritto da Cristiano Malgioglio che è già una hit apprezzata.

Non solo, Al Bano e Romina hanno anche preso un impegno con la trasmissione di Maria De Filippi Amici per 6 puntate del serale ed hanno già mostrato la loro grande complicità ritrovata.

Le foto social con Loredana, ritorno di fiamma?

Nel cuore del cantante però potrebbe non esserci Romina ma Loredana Lecciso, l’altra storica ex del cantante.

La bionda showgirl che non ha mai fatto mistero di provare ancora grande affetto per Al Bano ha alimentato le idee di un ritorno di fiamma con alcuni scatti che sono apparsi sul web.

La Lecciso infatti ha postato alcune foto che la ritraggono insieme ad Al Bano.

I due appaiono sorridenti e spensierati in campagna e d i fan hanno ipotizzato che il cantante abbia fatto la sua scelta:

“In tv con lei, alle tenute con te. Che dolci”.

Altri però, che tifano per Romina hanno invece precisato:

“Romina rimarrà sempre Romina, non c’è paragone”.

Le foto sembrerebbero davvero inequivocabili ma alcuni utenti hanno però ipotizzato che siano scatti non recenti, quindi per ora la diatriba non è ancora chiarita, ma di certo l’affetto che c’è tra Al Bano e i suoi familiari, anche ex, non è calato.