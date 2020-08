Al Bano, lite furiosa col figlio Yari: colpa di Loredana Lecciso ‘Non vuole che…’

Il cantante di Cellino è combattuto a causa dell’evoluzione nel rapporto con Loredana Lecciso e alla contrarietà dimostrata da Yari

Albano Carrisi tra due fuochi, il cantante di Cellino sarebbe ai ferri corti con il figlio Yari a causa della compagna, Loredana Lecciso. Scopriamo cos’è accaduto!

Il ruolo controverso di Yari

In base a quanto riporta il settimanale Nuovo, Al Bano avrebbe seriamente intenzione di convolare a nozze con Loredana Lecciso.

La notizia sembra positiva, se non fosse che una sfumatura negativa alla notizia sia stata conferita dal figlio del cantante, Yari.

Pare che l’uomo ricopra un ruolo controverso nel rapporto tra il padre e la donna, che avevano ampiamente superato la crisi di qualche tempo fa.

La fuga di Yari in Croazia

Sempre Nuovo sostiene che Romina avrebbe deciso di allontanarsi definitivamente da Cellino San Marco per evitare spiacevoli equivoci.

Non è chiaro se questa decisione sia una causa o una conseguenza dell’ira di Yari Carrisi. Il figlio di Al Bano e Romina ha un rapporto molto particolare con il padre e con Loredana.

Secondo alcuni rumors, Yari non vuole che Albano e Loredana si sposino.

“Tra Yari e il padre ci sarebbe stata una lite che ha spinto il giovane a lasciare Cellino e a fare tappa in Croazia per raggiungere mamma Romina”.

Una decisione estrema quella di Yari, che pare desideri allontanarsi per il momento dalla famiglia del padre, per non creare scompiglio o forse per lanciare un messaggio.

Di recente, l’uomo ha anche deciso di non utilizzare più il cognome paterno, almeno nel profilo Instagram, dove infatti appare come Yari Power!

Cosa accadrà tra Yari e suo padre? Rimaniamo anche in attesa di scoprire se e quando avverranno il nozze tra il cantante pugliese e la Lecciso!