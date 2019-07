Al Bano cicogna in arrivo, la famiglia di allarga: ‘Presto un altro bebè tra le sue braccia’

Al Bano cicogna in arrivo, la famiglia di allarga: ‘Presto un altro...

Per Al Bano ci sono delle bellissime novità. Una nuova gioia in famiglia dopo tante incomprensioni. Il cantante rivela tutto in un’intervista

Una famiglia numerosa quella di Al Bano che ha però ha avuto tanti alti e bassi. Adesso però che anche i contrasti con le ex compagne sembrano appianati, il cantante si gode la meritata armonia. Anche perché, pur volendo, il suo corpo non più giovanissimo di certo non può sopportare il peso di delusioni e colpi duri.

Al Bano, arriva la cicogna in estate

Un’estate che possiamo definire in rosa quella di Al Bano. La famiglia Carrisi, infatti, si allargherà ulteriormente. La bella Cristel Carrisi, nata dall’unione con Romina Power ha annunciato, qualche mese fa, di essere stata beccata di nuovo dalla cicogna. Presto la ragazza, infatti, sarà mamma bis di una famminuccia che nascerà nel mese più caldo dell’anno.

Il Leone di Cellino è prontissimo al grande evento. Lui adora i bambini, tant’è che ha avuto 6 figli! Commenta così in un’intervista a Il Tempo la nascita della piccola prevista per agosto.

“Ad agosto canteró a Tokyo alla presenza di Putin, ma salirò sul primo volo per stare vicino a mia figlia e suo marito”

Un’emozione che si palpa viva nella voce del cantante.

Lui canta e la figlia partorisce

I suoi impegni di lavoro, nonostante l’età, sono ancora tantissimi. Il suo nome, affiancato da quello di Romina Power è acclamato in tutto il mondo. Mentre sua figlia varcherà per la seconda volta a pochi mesi dall’arrivo del primo figlio, la porta della sala operatoria, il cantante Ha sempre la voglia di scherzare come i primi anni di carriera, infatti, ai giornalisti rivela:

“In 55 anni di carriera è come se non fossi mai sceso dall’aereo. Ho girato il mondo cantando praticamente ovunque. Anche quest’anno: dall’America all’Austria, passando per l’Australia e Tokyo”.

Sono queste, infatti, solo alcune delle numerose tappe di Al Bano. Una vita piena in tutti i sensi.