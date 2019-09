Al Bano confessa ‘Sono innamorato di una ragazza splendida’: il cantante dimentica Romina e Loredana

il cantante Al Bano ha una vita amorosa molto tormentata. In un’intervista parla di tutte le sue donne e confessa chi è quella della sua vita

Il settimanale Oggi intervista Al Bano che fa delle rivelazioni inaspettate sull’amore che sta vivendo in questo momento. Ecco cosa ha dichiarato il Leone di Cellino San Marco

Tutte le donne di Al Bano

Il leggendario interprete dei “Cigni di Balaka” non ha soltanto una inarrivabile voce ed una presenza scenica che l’ha fatto diventare sia da solo che in coppia con la ex moglie Romina Power uno dei cantanti più seguiti dal pubblico sia italiano che straniero.

Al Bano, nome d’arte di Albano Carrisi, è sempre stato un uomo che piace molto all’universo femminile per la sua fisicità mediterranea e per il suo carattere fermo e d’altri tempi.

E nella vita di Al Bano le donne sono state da sempre protagoniste, in vari ruoli.

A partire dalla bella Romina Power, l’ex moglie a cui è ancora legatissimo nonostante la separazione, sia professionalmente che umanamente essendosi da poco avvicinati ancora di più grazie alla nascita dei nipotini.

E poi la ex compagna storica Loredana Lecciso, la bionda showgirl pugliese che gli ha fatto battere di nuovo il cuore dopo la fine della storia con Romina ma dalla quale putroppo si è separato in modo burrascoso.

La grande famiglia dei Carrisi però è a tinta rosa predominante e le figlie di Al Bano, avute dalle due ex compagne sono tutte bellissime e seguitissime sui social: la scomparsa Ylenia, Cristel, Romina Junior e Jasmine.

I due figli maschi Yari e Bido sono in minoranza!

C’è però una donna che Al Bano considera l’unica vera donna della sua vita e al settimanale Oggi lo rivela con parole commosse

Il vero amore del cantante di Cellino

Giovanni Ciacci ha incontrato per il magazine Oggi AL Bano e gli ha posto alcune domande proprio sui suoi amori passati e futuri a cui il cantante ha risposto con la sincerità che lo contraddistingue:

“Cantare con Romina mi piace ancora, perché tutto è rimasto come un tempo.

C’è la stessa emozione, la stessa voglia di giocare”

Parole che scaldano il cuore dei milioni di fans che attendono solo la notizia di un ritorno di fiamma tra i due ex coniugi.

Al Bano però non lascia dubbi su questo punto ribadendo che la sua collaborazone e stima con Romina è umana e professionale.

I due hanno in programma infatti a breve l’uscita di un nuovo singolo attualmente in fase di mixaggio scritto da Cristiano Malgioglio e un nuovo Tour che li porterà lontano dall’Italia insieme, addirittura in Australia.

Il cantante di Cellino ammette poi che è realmente innamorato, ma non di qualcuno in particolare:

“Posso dire di essere profondamente innamorato. Lo sono dei miei figli, della mia vita e di mia mamma che è una splendida ragazza di 96 anni”

E poi ammette con sincerità:

“Ho la mia età e quindi per me la stagione degli amori è passata..”

AL Bano è sempre un uomo affascinante ma qui mostra tutto il suo lato dolce e affettuoso ed il suo è un bel messaggio: amare la vita in tutti gli aspetti riempie il cuore e fa vivere meglio.

Ecco Al Bano con la mamma Jolanda Ottino