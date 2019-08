Al Bano, il tremendo lutto lascia senza parole il figlio Yari Carrisi: l’improvvisa perdita

Il figlio di Al Bano, Yari Carrisi, non ha potuto fare a meno di salutare per un’ultima volta una persona che ha segnato tanto a lui e a tantissimi fan

Una morte che ha segnato tutta l’Italia. Anche il figlio di Al Bano non ha potuto fare a meno di condividere una storia in cui si evince chiaramente lo sconcerto per la grave e ‘improvvisa perdita’.

Yari Carrisi, la tremenda perdita del figlio di Al Bano e di tanti fan

Il 13 agosto verrà ricordato per un bruttissimo evento, quello legato alla morte della iena più chiacchierata di Italia, Nadia Toffa. Tutti, famosi e meno famosi, hanno sui social espresso il loro dolore per questa gravissima perdita. La iena, come tutti sanno stava combattendo una battaglia davvero estenuante che l’ha portata spesso, per molti giorni, lontana dai social che tanto usava per comunicare la sua ‘bella gente’.

Yari Carrisi, il figlio del grande articola pugliese Al Bano, non ha potuto fare a meno di allegare il suo triste addio a quelle centinaia di migliaia di post che sono stati fatti per accompagnare Nadia nel suo ultimo viaggio.

La iena, l’ultimo viaggio lascia tutti senza parole

Nonostante le nefaste previsioni degli haters, i fan della iena speravano con tutte le forze di sentire prima o poi la sua voce di nuovo, con un post, una parole o semplicemente una foto. La notizia arrivata poche fa è stato un fulmine a ciel sereno. Sapere che gli haters avevano ragione è stata dura ammetterlo. Yari Carrisi, il figlio di Al Bano, è tra quelli che è rimasto senza parole come Emma Marrone.

Una foto, qualche emoticon e tanti puntini sospensivi che rendono in maniera perfettamente sintetica la caducità della vita che come ripeteva spesso la iena va vissuta alla ‘carpe diem’.

Ecco la storia condivisa da Yari.