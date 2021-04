Ylenia Carrisi ‘È tornata in Italia’: in foto la figlia di Al Bano è irriconoscibile

Ylenia Carrisi ‘È tornata in Italia’: in foto la figlia di Al...

La figlia di Al Bano è scomparsa ormai da tanti anni, ma la foto che la immortala in Italia fa sperare che Ylenia Carrisi sia ancora viva.

Non c’è alcun dubbio che la famiglia Carrisi sia una delle famiglie di VIP in assoluto più note ed amate in Italia. L’interesse che i Carrisi suscitano nel pubblico di telespettatori ed in quello social è costante ed il gruppo di Albano e figli offrono sempre tanti spunti di cui parlare e riflettere.



La famiglia Carrisi è sicuramente estremamente fortunata e felice, ma i suoi componenti hanno dovuto affrontare anche tanti momenti difficili e dolorosi. Tra questi è impossibile non ricordare la scomparsa di Ylenia Carrisi.

La ragazza, figlia di Al Bano e Romina Power è scomparsa ormai da tanti anni e di lei non si hanno più notizie, nonostante questo ancora oggi i genitori non sembrano aver perso la speranza di poterla un giorno riabbracciare.

LEGGI ANCHE –>Amici, spunta la stanza segreta per i rapporti intimi tra i ragazzi: la verità

LEGGI ANCHE –> Uomini e donne, morta nel sonno la famosa dama: programma in lutto

L’avvistamento di Ylenia Carrisi

Il caso di Ylenia Carrisi è ancora oggi uno dei casi di sparizione irrisolti che attira maggiormente l’interesse del pubblico. Negli anni i genitori di Ylenia, Al Bano e Romina, non hanno mai smesso di cercarla e di sperare di rivedere un giorno la loro figlia scomparsa.

Durante tutto questo tempo sono state innumerevoli le segnalazioni arrivate alle forze dell’ordine su un presunto avvistamento della ragazza scomparsa, segnalazioni che però non hanno mai portato a nulla di concreto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ylenia Carrisi Power (@ylenia_carrisi_power_missing)



Una delle più clamorose fu quella lanciata da una giornalista, la quale aveva segnalato che un suo amico aveva avvistato Ylenia Carrisi proprio in Italia, in particolare ad una stazione Vicino Venezia.

La segnalazione era anche stata corredata da una foto, ma ancora oggi sembra non aver portato a nessuna svolta nel caso. Ylenia è veramente tornata in Italia?

Le altre teorie sulla scomparsa di Ylenia

L’avvistamento a Venezia è solo uno delle tante teorie fatte negli anni su dove possa essere oggi Ylenia, sempre che sia ancora viva.

Alcune segnalazioni arrivarono da un convento di Suore in Asia, affermando che Ylenia si trovasse li. Altri dissero che la figlia di Albano e Romina si trovava negli Emirati Arabi, sposa di uno sceicco. Altri ancora parlano della scelta di una vita nomade dopo aver frequentato cattive compagnie.

Tuttavia queste rimangono ad oggi solo speculazioni, nella speranza di poter vedere un giorno la famiglia Carrisi riunirsi al completo.