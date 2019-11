Al Bano, la figlia Romina in posa sulla tomba ‘Gesto irriverente’: lo scatto che scatena la bufera

Al Bano, la figlia Romina in posa sulla tomba ‘Gesto irriverente’: lo...

Romina Carrisi al centro della bufera. la figlia di Al Bano posa a piedi nudi sulla tomba del nonno. La foto sui social scatena l’ira dei follower

Romina Carrisi, è la quartogenita della coppia artistica più amata della musica italiana da sempre, Al Bano Carrisi e Romina Power.

Una star sui social, dove vanta circa 88mila follower è molto apprezzata per la sua bellezza e ironia.

In queste ultime ore però è finita al centro delle critiche a seguito dell’ultimo scatto social. Scopriamo di più.

La figlia di Al Bano posa sulla tomba del nonno Tyron: Romina Carrisi nella bufera

In questi giorni è ricorso l’anniversario di morte del celebre attore statunitense Tyron Power, padre di Romina e Taryn Power. Per l’occasione Romina Carrisi si è recata al cimitero Hollywood Forever per omaggiare la memoria del nonno.

L’omaggio della figlia di Al Bano Carrisi ha fatto scoppiare però la polemica avendo pubblicato sul suo profilo social una foto in cui appare seduta a piedi nudi sulla tomba di Tyron Power.

Un gesto definito da molti come irrispettoso nel confronti dell’attore scomparso.

Romina Power interviene in difesa della figlia

A intervenire in difesa della figlia del cantante di Cellino San Marco, la madre Romina Power, la quale senza mezzi termini a chi ha commentato scrivendo che poteva essere evitata una foto del genere, chiarisce che la tomba del padre è in realtà una panchina e dichiara:

‘La tomba di mio padre è una panchina. Non ci si siede solo lei. Ma anche molti estranei che lo hanno amato’

poi aggiunge:

‘Ogni occasione è buona per sputare fiele su di me e sui miei figli. Per favore smettetela’

conclude così il suo intervento Romina Power contro i cosiddetti ‘leoni da tastiera’. Ecco lo scatto pubblicato da Romina Carrisi che ha scatenato le polemiche sui social: