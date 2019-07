Al Bano rivela ‘Mi sono fidanzato’: Romina e Loredana rimpiazzate, ecco da chi

Al Bano Carrisi è fidanzato: addio a Romina Power e Loredana Lecciso, le parole del cantautore pugliese in un’intervista a Nuovo

Il cantante pugliese, Al Bano Carrisi, torna a parlare della sua vita sentimentale in una intervista a Nuovo.

Al Bano Carrisi: la sua nuova vita

Al Bano Carrisi è senza dubbio uno dei cantanti che ha scritto la storia della musica italiana: i suoi celebri brani come “Felicità” “Nostalgia Canaglia” sono amati in tutto il mondo. Il suo successo ha travalicato i confini nazionali: il cantante pugliese lo scorso anno è stato impegnato insieme alla sua ex moglie in un tour in giro per l’Europeo.

Negli ultimi anni si è spesso sentito parlare del ritorno di fiamma tra il cantante pugliese e le donne più importanti della sua vita: Romina Power e Loredana Lecciso. Un gossip incessante che non ha mai trovato risposte nella realtà. Nella sua ultima intervista al settimanale Nuovo, il cantante di Cellino San Marco ha voluto mettere a tacere le voci di gossip che ultimamente circolano sul web, rivelando finalmente con chi ‘fidanzato’. Dichiarazione che ha disilluso i suoi fan.

Il cantante pugliese ama la vita

Di recente, Al Bano Carrisi ha parlato dei suoi sentimenti. Il cantante ha svelato che non ha una storia d’amore nè con Romina Power nè con Loredana Lecciso ma è fidanzato con la vita. Nel corso della sua intervista al settimanale in questione, il cantante pugliese ha esternato la sua felicità nel diventare nuovamente nonno tra pochi giorni.

La terzogenita Cristel presto diventerà mamma per la seconda volta. La nascita della nipotina è prevista per la metà di agosto:

“Sono pronto ad accoglierla! Alla sua nascita ci sarò, come è stato per l’altro nipotino”.

La famiglia Carrisi è pronta ad accogliere la piccolina che nascerà tra pochi giorni.