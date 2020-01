‘Non si sono mai lasciati’: Al Bano e Romina, il testimone di nozze racconta la verità a distanza di anni

Al Bano e Romina, ancora insieme dopo anni dalla loro separazione: il testimone dei due ex coniugi rivela una verità scioccante sulla loro relazione

Al Bano e Romina Power sono da sempre una delle coppie più amate negli ultimi anni. I due infatti hanno fatto sognare con la loro storia d’amore e con le loro canzoni, milioni di italiani e non solo.

Al Bano e Romina insieme

Romina e Al Bano Carrisi hanno avuto una lunga relazione dove sono nate 3 bellissime bambine. La loro relazione è stata da sempre ammirata dai loro fans, un amore senza confine che anche i fans hanno sempre ammirato. Il loro amore infatti è nato proprio quando erano molto giovani, un amore fatto di passione e rispetto, ma che è ha trovato la sua fine nel 1999 quando la relazione arrivò al capolinea. A mettere un punto al loro amore è stata la scomparsa della loro primogenita che purtroppo ha causato una rottura nei loro rapporti. Molti sono stati gli anni che i due hanno deciso di non parlarsi più e di vivere la loro vita separati. Lo stesso Al Bano infatti si è creato una nuova vita al fianco della bella Loredana Lecciso da cui ha avuto altri due figli.

Le cose non sono andate bene nemmeno con Loredana, ma i rapporti sembrano essere pacifici.

Al Bano e Romina di nuovo insieme

A quanto pare però Al Bano con il ritorno di Romina al suo fianco sembra aver riguadagnato il sorriso. Al Bano e Romina infatti, solo da pochi anni hanno deciso di ritornare di nuovo sulle scene insieme, facendo sognare, esattamente come 30 anni fa, i loro fans. La coppia infatti è tornata di nuovo a cantare insieme sui migliori palcoscenici d’Europa. Nonostante la lunga separazione però i due sembrano aver ritrovato di nuovo quella sintonia che li ha sempre resi unici.

Molti infatti si sono accorti degli sguardi che spesso si sono fatti mentre cantavano e non solo, molte infatti sono state le dichiarazioni rilasciate da Al Bano sulla bellissima Romina Power. Lo stesso testimone di nozze Detto Mariano, ha fatto una clamorosa rivelazione:

“Credo che Al Bano e Romina, in fondo, non si siano mai lasciati. Furono le circostanze a farlo. Credo che quello tra Al Bano e Romina sia un rapporto che va oltre”

Per Mariano infatti i due non si sono mai lasciati definitivamente, il loro amore è continuato a restare li per anni, senza mai spegnersi. I due infatti oggi sono di nuovo insieme per un nuovo brano che li ha portati al Festival di Sanremo. I due infatti canteranno una splendida canzone scritta da Cristiano Malgiogolio, un brano inedito mai ascoltato prima.