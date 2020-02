Al Bano e Romina la lieta notizia: l’annuncio del nuovo arrivo dopo 50 anni di matrimonio

A 50 anni dal loro ‘Si’ arriva l’annuncio della celebre coppia artistica Al Bano Carrisi e Romina Power. ‘Il nuovo’ arrivo accende l’entusiasmo dei fan

Super Ospiti sul palco dell’Ariston nell’arco dell’edizione 2020 del Festival di Sanremo, Al Bano Carrisi e Romina Power si sono conquistati la stima e una calorosa standig Ovation da parte del pubblico presente in sala, senza tralasciare la forte emozione del pubblico a casa.

A distanza di 50 anni dal loro ‘si’, proprio sul palcoscenico il lieto annuncio ai fan. Scopriamo di più.

Al Bano e Romina la lieta notizia

Un Sanremo davvero speciale, quello 2020, che ha visto la celebre coppia artistica di nuovo insieme sul palco dell’Ariston.

Insieme, complici, come lo sono sempre stati e come ha ricordato nella sua ultima intervista a Leggo, Romina Power, la quale ha rivelato:

‘la complicità è vera, reale, siamo due compagni di lavoro che si divertono moltissimo’

Ed è proprio in questo ‘luogo sacro’ con grande onore e gioia, che sul palco che li ha visti cantare per la prima volta insieme Felicità, e Nostalgia Canaglia, quando erano in attesa della piccola di casa Romina Jr nel 1987, hanno annunciato di essere di nuovo insieme, come coppia artistica in un nuovo CD, dove oltre a pezzi solistici sono presenti anche due brani di coppia.

Il nuovo singolo, presentato sul palco dell’Ariston ‘Raccogli l’attimo’ arriva ben 25 anni dopo l’ultima registrazione insieme. Una canzone speciale il paroliere è niente poco di meno che Cristiano Malgioglio, mentre l’accompagnamento musicale è del Cantante di Cellino San Marco in sinergia con Summa.

L’album come rivelò Al Bano in una recente intervista dovrebbe essere in uscita per la prima decina di Febbraio.

Raccogli l’attimo, pioggia di critiche per il ‘playback’

Dopo l’ovazione per l’iconico ‘Felicità’ arrivano però le critiche rispetto alla presentazione del loro nuovo singolo ‘Raccogli l’attimo’.

Una canzone meravigliosa, ma quale sarebbe stata la ‘nota stonata’ che avrebbe fatto infuriare i fan? Il playback, ha deluso le aspettative dei fan, i quali con ansia attendevano la loro performance.

Tante le critiche sui social, anche da parte di alcuni volti noti, come Selvaggia Lucarelli:

‘L’ultima botta di anni ’90 di questo Festival è il loro playback’

ha scritto la giornalista, tra le altre numerose critiche dei telespettatori che hanno trovato ‘inaccettabile’, una performance tanto attesa in playback.