La coppia Al Bano e Romina è tornata assieme in tv e sta facendo sognare tutti i fan, la punzecchiatura della cantante svela l’intimità.

La complicità tra Al Bano e Romina non è passata inosservata ai fan che li soprattutto ora che si sono riuniti collaborando in tv.

Al Bano e Romina di nuovo riuniti?

La coppia più amata della musica, i cantanti Al Bano e Romina, si sono separati nella vita molto anni fa ma il loro affetto e la loro complicità non sono cessati.

Da qualche tempo i fan che hanno sempre tifato per un loro riavvicinamento sono stati accontentati almeno dal punto di vista professionale.

I due infatti sono tornati insieme come coppia artistica dimostrando ancora complicità e professionalità, come durante la loro ospitata a Sanremo.

Nella kermesse più famosa d’Italia hanno infatti cantato un loro medley ed il loro nuovo singolo, scritto da Cristiano Malgioglio, già molto apprezzato.

Anche nella vita i due sembrano sempre più vicini come dimostrano le recenti foto del settimanale Oggi che li ha pizzicati a pranzo insieme alla figlia Romina Jr.

Romina prende in giro l’ex marito in tv

Sempre più indizi fanno ben sperare i fan per un vero ritorno di fiamma anche sentimentale tra i due, anche se Al Bano ha sempre smentito la possibilità dicendo che per l’amore non è più il tempo.

La Power ed il leone di Cellino San Marco hanno iniziato insieme una nuova avventura tv che li vedrà insieme per alcune puntate di Amici di Maria De Filippi.

Il primo dei sei appuntamenti del serale di Amici che li vede come ospiti infatti è già andato in onda ed ha mostrato la coppia serena e complice.

Romina ha anche lanciato una frecciatina ad Al Bano che dimostra un grande affetto e consuetudine tra i due che pare andare oltre il semplice rapporto professionale.

“Non hai dimenticato qualcosa stasera? Non hai portato la sciarpetta copripanza”.

I fan attendono le altre puntate per godere della loro presenza e magari carpire qualche segnale in più di complicità.