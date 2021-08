In una lunga intervista rilasciata al settimanale DiPiù Tv, Al Bano, ha parlato di sua figlia, Jasmine Carrisi e del tempo che ha dovuto trascorrere rinchiusa dentro casa a causa del Covid-19: scopriamo cosa ha rivelato.

Per lui è stato un periodo davvero molto difficile, da dimenticare, scopriamo come ha affrontato la situazione.

La figlia di Al Bano positiva al Covid

La figlia di Al Bano e di Loredana Lecciso, aveva raccontato di essere risultata positiva al Covid19 ai suoi amici e follower, tramite il suo seguitissimo profilo Instagram.

Anche suo papà ne aveva parlato con Adnkronos, raccontando che la ragazza aveva fatto una sola dose quando è stata contagiata e che ha avuto la febbre a 38.

Fortunatamente né lui e né la Lecciso hanno contratto il terribile virus, ma è stato comunque un periodo molto difficile per la loro famiglia.

Jasmine, come tutte le ragazze della sua età, non voleva rimanere chiusa nella sua stanza, ma Al Bano ha escogitato un piano: scopriamo come ha affrontato quel momento così delicato.

Al Bano, il retroscena clamoroso

Durante un’intervista a DiPiù Tv, Al Bano, dichiarò che era molto spaventato della situazione che stava vivendo:

“L’ho dovuta segregare in casa. E’ in camera sua tutto il giorno e anche io e Loredana Lecciso siamo in isolamento, seppur negativi”.

Ma come ha fatto a frenare la voglia di uscire di Jasmine? il cantante ha ideato un piano per far stare tranquilla sua figlia.

Al Bano ha raccontato che le ha fatto diverse videochiamate, le ha cucinato le sue pietanze preferite, lasciandole rigorosamente fuori dalla porta della sua stanza.

Una tattica infallibile, che infatti ha funzionato con Jasmine Carrisi.

Lei è molto affezionata ai genitori e sentire la loro vicinanza in un momento così difficile, è stato fondamentale.

La figlia di Loredana Lecciso e Al Bano, infatti, vuole intraprendere la stessa strada di suo padre, anche se il cantante non è molto contento di ciò.

