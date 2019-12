Al Bano, lacrime di dolore ‘Sto invecchiando’: le parole struggenti dopo il devastante lutto in famiglia

Al Bano Carrisi ha sempre dato un’immagine di sé forte, vederlo devastato dal dolore dopo la tragedia ha straziato i fan che lo seguono

Al Bano Carrisi è uno dei cantanti più amati e apprezzati dal pubblico italiano. La sua voce è entrata nei cuori di tantissime persone,riscuotendo un enorme successo non solo in Italia, ma anche nel resto del mondo. Un successo che ha sempre affibbiato alla sua dolcissima mamma, che lo ha accompagnato fino alla fine.

Al Bano e la lettera alla mamma

Il bravissimo cantante pugliese, in queste settimane è stato colpito forse da uno dei lutti più dolorosi di sempre. Come in molti sanno, Al Bano ha perso sua mamma qualche giorno fa e in occasione ha voluto scrivere una lunga lettera alla sua carissima mamma.

Il cantante infatti dopo aver elaborato solo di recente il lutto, ha infatti voluto scrivere una lunga lettera a sua madre sul settimanale Gente. In questa lettera il cantante ha infatti espresso tutto il suo dolore e la sua angoscia. Una lettera piena di amore e di parole straordinarie rivolte alla sua carissima mamma.

Albano e la lettera alla mamma Jolanda

La signora Jolanda Ottino è deceduta il 10 dicembre ed è stato un duro colpo per la famiglia Carrisi, sopratutto per il figlio Al Bano. Ma il dolore è passato anche nei cuori della bellissima Romina Power e Loredana Lecciso ex compagne del cantante,che hanno vissuto a pieno, in tutti questi anni, la presenza della signora Jolanda.

Purtroppo la mamma di Al Bano era un perno, un pilastro importante per la famiglia e oggi è difficile per il cantante e la famiglia superare questo lutto. Per esorcizzare il tutto il cantante ha deciso di scrivere una bellissima lettera alla mamma, sfogando la sua tristezza, ma anche tutto l’amore che ha sempre provato per sua mamma.

Paroli toccanti quelle del cantante, rivediamo un pezzo della sua lettera qui:

Mamma cara, sei riuscita a farmi piangere. Le lacrime le ho sempre mandate indietro, e Dio sa quante volte ho dovuto farlo, ma stavolta le lascio scorrere: sto invecchiando, forse. Dopo che ti abbiamo portato al camposanto, mercoledì 11 dicembre, ero frastornato, spento, smarrito, senza parole. Ero stanco dentro. Invece ora che la nebbia del dolore da un po’ di respiro all’anima ritrovo la voglia di parlarti.

Ha concluso il cantante