Al Bano drasticamente dimagrito, il trucco che gli ha permesso di perdere 7 chili in poco tempo

Al Bano ha perso un bel po’ di chili negli ultimi tempi. Il cantante di recente ha voluto rivelare il segreto che gli ha permesso di rimettersi in forma

La quarantena è un periodo di svolta per Al Bano. Durante il lock down, infatti, il cantante di Cellino San Marco ha deciso di cambiare le sue abitudini alimentari e di affidarsi al farmacista-dietologo Alberico Lemme. L’ex di Romina Power è riuscito a perdere ben sette chili in un mese: ecco le sue parole al settimanale Gente.

Al Bano segue la dieta di Lemme

Il cantante pugliese svela qualcosa di più sulla sua vita privata nella sua ultima intervista al settimanale Gente. Durante il lock down ha deciso di cambiare radicalmente le sue abitudini alimentari. Qualche mese fa, infatti, l’ex marito di Romina Power ha dichiarato che era giunto il momento di cambiare il suo stile di vita ( per leggere le sue parole, clicca qui). Si è affidato, infatti, alle dieta del noto farmacista-dietologo Alberico Lemme e ha ottenuto degli ottimi risultati:

“Ho perso sette chili negli ultimi mesi. Sto seguendo la dieta del professor Lemme: ho eliminato gli eccessi, quelli che fanno male alla salute e alla circonferenza”.

Al Bano, inoltre, non rinuncia ad un buon bicchiere di vino:

“Mezzo bicchiere di vino rosso a pranzo. Rinunce a parte, mi sento benissimo, pieno di energia. C’è persino qualcuno che mi dice che sembro ringiovanito”

Durante l’intervista, ha espresso la sua opinione in merito alla scelta della figlia Jasmine di entrare nel mondo della musica: ecco le sue parole.

Jasmine segue le orme del papà

La primogenita della coppia formata da Al bano e Loredana Lecciso ha deciso di seguire le orme del papà e ha appena pubblicato il suo primo singolo ‘Ego’, un brano rap molto ascoltato sulle piattaforme streaming e su YouTube.

In merito, l’artista pugliese ha aggiunto: