Al Bano scioccato dalla nipotina ‘Ho visto il viso di Cassia, assomiglia a…’: la figlia di Cristel conquista i nonni

Una data indimenticabile per la famiglia Carrisi: il 3 agosto è nata piccola Cassia. Al bano, le ha dedicato delle bellissime parole nella sua ultima intervista al settimanale di gossip Di Più.

Cristel Carrisi, la terzogenita della coppia formata da Romina Power e Al Bano Carrisi ha dato alla luce, il 3 agosto, la sua seconda figlia: Cassia. La notizia della nascita è arrivata in anticipo rispetto alla data prevista ma probabilmente la piccola era impaziente di conoscere la sua bellissima famiglia. La notizia è stata inizialmente diffusa da una fanpage dedicata alla coppia e qualche giorno più tardi l’artista italo-americana e sua figlia Romina hanno ufficializzato la notizia pubblicando sui rispettivi account Instagram una foto dedicata alla nuova arrivata.

Nella sua ultima intervista al settimanale di gossip Di Più, il cantante di Cellino San Marco ha voluto dedicare un dolce pensiero a Cassia, ecco cosa ha detto.

Durante l’intervista, il cantante pugliese ha affermato che sia Cristel che Cassia stanno bene e ha svelato il peso della bambina: pesa tre chili e trecento grammi. Quando è nata, il cantante pugliese si è precipitato immediatamente a Zagabria, dove sua figlia vive insieme al suo marito Davor Luksic e il piccolo Kay.

L’artista pugliese ha raccontato cosa ha provato quando ha preso per la prima volta in braccio la piccolina:

“(…) Io, quando ho guardato il bel visetto di Cassia, ho pensato che assomigliasse solo a se stessa: ogni bambino è unico, è un prodigio. E, guardandola in faccia, ero così rapito che ho sentito l’impulso di pregare in silenzio, nel profondo del mio cuore, per farle un augurio”.