Al Bano confessa l’intimo tradimento: ‘Non me lo perdonerò mai’

Il celebre artista confessa il tradimento. Ad anni di distanza da un terribile evento che ha condizionato la sua vita, Al Bano rivela tutto

Scopriamo insieme tutti i dettagli relativi a uno dei momenti peggiori della vita di Al Bano, in cui ha tradito una figura a lui cara e si è valutato davvero imperdonabile.

Il tradimento di Albano Carrisi, i dettagli

Il cantante di Cellino San Marco si è svelato, confessando uno degli errori che ritiene essere tra i peggiori della sua vita.

L’artista ha raccontato tutto durante l’intervista al settimanale Di Più. Si tratta di uno dei momenti più bui, nei quali ha abbandonato la sua fede.

L’uomo, in quel periodo, aveva tradito e lasciato andare una figura per lui molto importante, Dio: l’artista ha spiegato il motivo e come sia riuscito a ritrovarsi dopo essersi perso.

Il cantante si era allontanato dalla fede dopo la scomparsa di Ylenia nel 1993.

“Vivevo una grande crisi. Mi stato incattivendo, non sembravo più nemmeno io. Io ho sempre vissuto di preghiere, di messe tutte le domeniche, di segni della croce prima di andare a dormire. Il “Signore D” si era infilato nella mia vita…”

Al Bano si è perdonato e si è risollevato

Dopo quel periodo buio, Albano ha ritrovato la vicinanza alla preghiera e al Signore. Ha spiegato quanto sia importante per lui sentirlo sempre vicino.

Ha raccontato di pregare tutte le notti e di rivolgersi, prima di addormentarsi, al suo amico Dio per chiedere di correggere i suoi errori.

Tutte le mattine Al Bano va nella chiesa che ha fatto redigere nella sua tenuta. C’è la campana della chiesa dove andava a pregare da bambino, che ha acquistato. Lì si inginocchia e prega.

Albano Carrisi ha concluso raccontando quanto per lui sia importante compiere almeno una buona azione al giorno:

“Ho imparato ogni giorno a fare qualcosa, Anche una piccola cosa, che non serva solamente a me stesso, ma agli altri.”

Albano ha ritrovato la fede e ha smesso di essere così tanto severo con se stesso!