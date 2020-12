Al Bano ‘Sto aspettando la data di morte’: le parole da pelle d’oca

Al Bano Carrisi ha concesso una nuova intervista al quotidiano Libero. Le parole da brivido del giudice di The Voice Senior: ‘Ho comprato una bara’

Al Bano Carrisi è uno degli artisti più amati dal pubblico italiano.

Nell’ultimo periodo è ritornato sul piccolo schermo nelle vesti di giudice e Vocal Coach nel celebre talent canoro The Voice Of Italy Senior.

Nella sua ultima intervista, ha parlato della sua esperienza a The Voice Senior, dei progetti futuri della sua compagna di viaggio e sua figlia Jasmine. Poi le parole da pelle d’oca.

Scopriamo tutti i dettagli.

Al Bano Carrisi parla di The Voice Senior

Questa nuova e speciale edizione dedicata agli Over 60, sta riscuotendo un enorme successo, sfiorando ogni venerdì il 20% di Share.

Condotto da Antonella Clerici, a fare da Vocal Coach una squadra d’eccezione formata non solo dall’amato Team Carrisi, ma anche dal rapper partenopeo Clementino, il cantautore napoletano Gigi D’Alessio e Loredana Bertè.

Un esperienza per il cantante di Cellino San Marco che si sta rivelando piacevole e divertente:

‘Mi diverto molto. Noi giurati non litighiamo. Dobbiamo accaparrarci i concorrenti migliori, anzi sono loro che scelgono noi’

ha raccontato a Libero.

Jasmine Carrisi pronta per la carriera in Tv?

Dopo aver spento le malelingue relative alla presunta raccomandazione della figlia Jasmine, per la sua partecipazione a The Voice Senior, l’artista pugliese parla dei suoi progetti per il futuro.

E’ certamente presto, rivela papà Al Bano per parlare di carriera nel mondo dello spettacolo. E’ ora infatti di concentrarsi principalmente allo studio. La figlia di Loredana Lecciso, si sarebbe infatti iscritta allo IULM, Università di comunicazione e lingue:

‘E’ ancora presto. Si è iscritta allo Iulm, stiamo aspettando che possa frequentare in presenza. Per ora è tutto online’

ha detto il cantautore.

La confessione da brivido: ‘Ho comprato una bara’

Dopo aver parlato dell’aspetto professionale e privato, Al Bano si è aperto ad una riflessione relativa ad uno dei temi più caldi del momento, la Pandemia, che da mesi non lascia tregua.

Come tutti, l’artista pugliese aspetta con ansia il giorno in cui saremo finalmente liberi da questa piaga nel frattempo, come aveva già accennato qualche mese fa, sono in atto i preparativi per il funerale dopo ‘la morte’ del Covid:

‘Ho fatto scavare una fossa di tre metri. Ho comprato una bara e ho scritto nome e cognome: Corona Virus. Sto aspettando la data di morte’

e ancora sull’epitaffio da incidere sulla tomba del ‘Corona Virus’:

‘Qui giace colui che ha fatto danni a tutto il mondo’

ha concluso Carrisi ironicamente sull’argomento.