Al Bano scarta Romina Power: “Con lei non può funzionare, non è italiana…’

Al Bano scarta Romina Power: “Con lei non può funzionare, non è...

Al Bano Carrisi si candida alla conduzione del Festival di Sanremo ma al suo fianco non vuole Romina Power, ecco il motivo rivelato al settimanale Oggi

Il cantautore pugliese desidera condurre il festival della musica italiana ma al suo fianco vuole un’altra donna, il motivo.

Al Bano Carrisi sogna il Festival di Sanremo

Da quando è terminata la 69° edizione del festival della musica italiana, che ha visto trionfare il cantante Mahmood, è scattato il toto nome per il prossimo conduttore. Tra i nomi più probabili compare quello di Amadeus e Alessandro Cattelan. In una recente intervista al settimanale Oggi, è arrivata una vera e propria candidatura da parte di Al Bano Carrisi. Per anni è salito sul palco dell’Ariston con brani che hanno riscosso un enorme successo non solo in Italia. Fino allo scorso anno, è stato impegnato in tour in giro per l’Europa insieme alla sua ex compagna, Romina Power.

Nel numero, in edicola oggi, il cantante di Cellino San Marco ha rivelato il suo sogno al settimanale: la conduzione del Festival di Sanremo. Al Bano Carrisi ha rivelato che al suo fianco desidera una donna ma non la sua ex moglie, Romina Power. Nel dettaglio, il cantante pugliese ha affermato che vorrebbe condurre Sanremo insieme ad una delle artiste più amate nel nostro Paese: Mina.

“Sì, vorrei condurre Sanremo. Posso farcela da solo. Ma se chiudo gli occhi vedo una donna al mio fianco… Al Bano e Mina. Sono sicuro. Faremmo un botto pazzesco”

Le parole del cantante pugliese

Il cantautore pugliese ha spiegato anche perché non ha indicato la sua ex moglie. Nel dettaglio, ha precisato che è troppo scontato, le loro canzoni, che dal Festival sono arrivate in tutto il mondo, loro hanno fatto la storia di Sanremo e della canzone italiana. Il cantante ammette che sarebbe bello condurre il programma con le ma non potrebbe funzionare perchè Romina non ha mai amato il Festival.

“Lei è e rimane americana, Sanremo è italiano al cento per cento, non è il suo genere”.