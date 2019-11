Al Bano, la mamma: la terribile perdita familiare, il dolore straziante per il tragico destino di Ylenia

Al Bano, la mamma: la terribile perdita familiare, il dolore straziante per...

Al Bano non ha potuto fare altro che dire cose belle sulla sua mamma adorata. Il grande dolore per la scomparsa di una nipote però non è mai stato superato

Il cantante Al Bano non ha mai nascosto il suo passato ma alcuni particolari dell’infanzia della sua primogenita e del rapporto con la sua famiglia non erano ancora emersi. Ecco chi amò alla follia Ylenia Carrisi.

Il dono di Al Bano

Il cantante di Cellino San Marco è uno di quelli che ha davvero dovuto lottare ed impegnarsi per poter portare nel mondo il suo dono prezioso: la sua bellissima ed incomparabile voce.

Il settantaseienne pugliese però ha anche un altro dono che spesso mostra al mondo: l’amore per la sua famiglia e le sue umili origini.

Al Bano non dimentica la vita contadina e l’affetto rustico dei suoi genitori, anche nell’ultima intervista a DiPiù ha infatti colto l’occasione di ringraziare sia mamma Jolanda che papà Carmelo per l’affetto e gli insegnamenti che gli diedero.

La mamma gli fece il dono più grande: metterlo al mondo con una voce così potente e, pur non condividendo il suo sogno di diventare cantante, lo aiutò sempre ad esempio crescendo i figli suoi e di Romina mente erano in tournèe.

Ora a 96 anni, il rapporto tra la madre ed Al Bano è ancora fortissimo e il cantante continua a impegnarsi nel suo lavoro sempre con un pensiero speciale a lei.

La rivelazione del rapporto speciale di Ylenia con la nonna

Nell’intervista al settimanale DiPiù Al Bano parla anche dell’immenso amore che legava i suoi genitori, soprattutto nonna Jolanda, alla primogenita Ylenia.

“Mamma, tra me e mio fratello minore Franco ,aveva sempre avuto solo dei maschi” “Con Ylenia, per la prima volta, mia madre aveva avuto una femminuccia in casa ed era pazza di gioia come se l’avesse partorita lei.”

Anche il rapporto tra la madre e Romina migliorò proprio grazie alla nascita di Ylenia e l’affetto per la nuora da allora è sempre stato fortissimo.

Al Bano non può scordare il dolore che l’inaspettata scomparsa della giovane Ylenia nel Capodanno del 1994 a New Orleans portò a tutta la sua famiglia ed in particolare all’adorata nonna Jolanda.